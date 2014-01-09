اختصاص اعتبار ادامه خط 3 متروی تهران از اسلامشهر به بهارستان، رباط کریم و پرند از بودجه سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز اولین نشست ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با حضور معتمدین نسیم شهر و همچنین ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و غلامحسین شیری نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی با شکوه خاصی در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) این شهر برگزار شد.

در این همایش ابراهیم نکو اظهار داشت: فلسفه برگزاری این جلسات این است که با مردم و شهروندان تبادل نظر و هم اندیشی شود تا بتوان مشکلات را رفع کرد، در واقع وقتی مردم در این نشستها حضور داشته باشند و مشکلات را مطرح کنند، مسئولان در جریان نیازها قرار می گیرند و نسبت به رفع آنها اقدامات لازم را انجام می دهند.

عضو هئیت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس به وضعیت شهرستانهای تحت پوشش طی سالهای گذشته اشاره و عنوان کرد: در گذشته شاهد اختلافات فراوانی بین مسئولین در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان بودیم اما هم اکنون به واسطه تعامل و هماهنگی مسئولان، خدمات شایسته ای به شهروندان ارائه می شود.

وی در ادامه با بیان گزارشی از اقدامات انجام شده طی 1.5 سال گذشته اعلام کرد: در بودجه سال جاری تلاش شد در بحث اختصاص بودجه، حق شهرستانهای رباط کریم و بهارستان ضایع نشود ، در این زمینه تلاش شد تا خط 3 متروی تهران از اسلامشهر به بهارستان و سپس رباط کریم و پرند احداث و در بودجه سال 93 لحاظ شود.

نکو اضافه کرد: اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل متروی حرم مطهر به شهر جدید پرند نیز به صورت ویژه در بودجه سال آتی دیده شده است.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) باید به رباط کریم بازگردد، اظهار داشت: در این زمینه رایزنی های متعددی انجام شده که امید می رود نتیجه بخش باشد چون این فرودگاه حق شهرستان رباط کریم است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ایجاد تصفیه خانه فاضلاب شهری در بهارستان از جمله طرحهایی است که پیگیری شده و با تکمیل آن قطعا انقلابی در این حوزه به وجود خواهد آمد.

نکو گفت: طرح آبرسانی که به جرات می توان گفت یکی از بزرگترین و بی نظیرترین طرحها در این حوزه است، با 280 میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است که با اتمام آن شهروندان منطقه از آب شرب با کیفیت مطلوب بهره مند خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه پایانه حمل و نقل نسیم شهر باید حقوق قانونی شهر را بپردازد، اعلام کرد: در حال حاضر پایانه ای در کهریزک در حال ساخت است که با تکمیل آن پایانه نسیم شهر از این منطقه جابه جا و منتقل می شود و حدود 70 هکتار اراضی پایانه به نسیم شهر باز می گردد.