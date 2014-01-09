دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در استان کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون خبر خبرگزاری تسنیم ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی این خبرگزاری در استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان یکی از استان های تاریخ ساز در دوران انقلاب و جنگ بوده و رسانه ها نیز به خوبی این مهم را انعکاس داده اند.

محمد کریمی به فعالیت خبرگزاری تسنیم اشاره کرد و افزود: خبرگزاری بین المللی تسنیم در فضای جنگ رسانه ای فعالیت خود را آغاز کرد که رسانه های غربی با وارونگی واقعیات سعی دارند مسائل کشور را به گونه ای دیگر در جهان بازتاب دهند.

وی با بیان اینکه خبرگزاری تسنیم در راستای تحقق دغدغه های مقام معظم رهبری فعالیت می کند، اظهار داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته در تلاش هستیم تا به سرعت بتوانیم در جایگاه مناسبی در بین رسانه های کشور قرار گیریم و به عنوان یک تریبون اخلاق مدارانه و دوسویه فعالیت کنیم.

معاون خبر خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه امروز دهمین دفتر نمایندگی استانی در کردستان افتتاح شد، ادامه داد: سعی می شود که تا پایان سال جاری در تمامی استان های کشور دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم افتتاح شود.

کریمی یادآور شد: امیدواریم بستر مناسبی را در فضای رسانه ای استان کردستان فراهم کنیم تا با دسترسی و دستیابی به خبر اول، سرعت انتقال پیام و تحلیل و جامعیت بخشیدن به اخبار نقش موثری را در اطلاع رسانی به جامعه انجام دهیم.

وی بیان کرد: اولین نگاه ما به تولید اخبار، نگاه قانونی، قرآنی و بر اساس آموزه های دینی اسلام است و پس از آن دستورات و آئین نامه های داخلی مد نظر خبرنگاران این خبرگزاری است.

معاون خبر خبرگزاری تسنیم گفت: تلاش می شود تا با برنامه ریزی مناسب به عنوان یک بازوی کوچک در کنار مدیران کشوری و استانی قرار گیریم و در مقابل جبهه رسانه ای نظام سلطه که ارزش ها و اعتقادات ملت ایران را نشانه گرفته اند نقش موثری را ایفا کنیم.