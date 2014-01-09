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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۵۶

در جلسه شورا بیان شد:

معضل زباله محمودآباد در آستانه بحران است/ مشکل کمبود آب شرب

معضل زباله محمودآباد در آستانه بحران است/ مشکل کمبود آب شرب

محمودآباد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر محمودآباد، محیط زیست و زباله دو مشکل عمده شهرستان اعلام کرد و گفت: اگر تا پنج سال آینده به نتیجه ای نرسیم با بحران مواجه می شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی علوی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه فوق العاده شورای شهرستان، با تاکید براینکه کل استان دچار این معضل هستند، گفت: بخاطر پایین بودن سطح این شهرستان این مشکل برایمان مضاعف است.

علوی از شورای شهرستان خواست در پی یافتن زمین مناسب برای زباله باشند و حل این مشکل را سرلوحه تمام جلسات قرار دهند.

رئیس شهر شورای محموداباد اینگونه جلسات را بهانه ای برای نشان دادن اتحاد همگانی ذکر و در مورد انتخاب شهردار افزود: ما قبل از معارفه رسمی جلسات مختلفی برای انتخاب شهردار داشتیم و تمام گزینه ها را بررسی کرده ایم.

ضرورت حفر چاه در محمودآباد

عبدی رئیس شورای شهر سرخرود به نقل از رئیس آب و فاضلاب سرخرود محموداباد را منطقه خشکسالی معرفی و اظهار داشت لازم است چند حلقه چاه در اینجا حفر شود.

وی آب آشامیدنی شهر را یکی از مهمترین مشکلات آن معرفی و گفت: سرخرود یک شهر توریستی است که در ایام تعطیلات مصرف آب آن چند برابر می شود و عمده مشکل، لوله های بتنی آب هستند که بعضاً دچار شکستگی شده و باعث قطع آب می شوند.

وی تنها مصوب شدن را چاره کار ندانسته و خواستار  پیگیری آنها شد و گفت: گزارش این پیگیری در جلسات بعدی ارائه شود.

عبدی در ادامه زباله را یک مشکل منطقه ای اعلام کرد و افزود: باید شهر های همجوار با کمک یکدیگر این مشکل را حل کنند، همچنین، تهیه زمین چند هزار متری نیاز مردمی دارد و باید شهرداران و شوراها جلسه ای برگزار و این مشکل را حل نمایند.

موسوی نژاد شهردار سرخرود با اشاره به کالبد اقلیمی شهرستان گفت: اگر چه شهرستان دریا ، رودخانه و طبیعت زیبا دارد اما مشکلاتی را نیز به خود داشته که باید این مشکلات و دغدغه های مردم با مسئولان در میان گذاشته شود.

کمبود آب شرب

وی با اشاره  به کمبود آب شرب و کشاورزی اظهار داشت: رودخانه هراز بودجه و ردیف کشوری دارد ما چه بهره ای  از آن بردیم ؟پر آب ترین رودخانه  کشور دیواره حفاظتی ندارد که  خود جای سوال است .

شهردار سرخ رود خواستار آینده نگری حاضرین شده و افزود باید مشکلات سالهای بعد را الان دیده و چاره اندیشی کرد و البته تصمیم گیریها و سیاست سازی ها باید طوری باشد که در حوزه اجرایی مشکل پیش نیاید .

موسوی نژاد با انتقاد از اینکه امروزه بیشترین حوزه شوراها بدوش شهرداری هاست افزود: باید عزمی بوجود بیاید تا سایر ادارات نیز در این حوزه احساس مسئولیت نمایند و این مطمئناً دغدغه شماست.

محمدرضا مهدوی رئیس شورای شهرستان محمودآباد نیز با بیان اینکه مردم در انتخابات امسال حضور پررنگی داشتند و این حضور باید  در کردار ما منعکس باشد اظهار داشت: مردم و گردشگران باید فعالیت های مار را لمس کنند.

وی با ابراز خرسندی از تشکیل دومین جلسه شورای اسلامی شهرستان آن را به فال نیک گرفته و اظهار داشت: با همدلی ، همگامی و همکاری این شورا می توان به پیشرفت و توسعه شهرستان امیدوار بود.

ضرورت انتخاب فرماندار بومی و کارآمد

وی از  حاضران خواست در حفظ اتحاد و همدلی اعضا کوشا باشند و سیاست های شورا را در این جهت تبیین نماید.

رئیس شورای شهرستان محمودآباد به نمایندگی از اعضا و حاضران خواستار انتخاب فرماندار کارآمد و بومی برای این شهرستان شد و ابراز امیدواری کرد مسئولین استان به خواستۀ مردم محمودآباد توجه نمایند.

مهدوی در ادامه به مشکلات شهرستان اشاره کرد و افزود عدم سکونت برخی از اعضا  شورا در روستا باعث  نارضایتی مردم شد.

کد مطلب 2210978

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