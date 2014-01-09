معضل زباله محمودآباد در آستانه بحران است/ مشکل کمبود آب شرب

به گزارش خبرنگار مهر، هادی علوی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه فوق العاده شورای شهرستان، با تاکید براینکه کل استان دچار این معضل هستند، گفت: بخاطر پایین بودن سطح این شهرستان این مشکل برایمان مضاعف است.

علوی از شورای شهرستان خواست در پی یافتن زمین مناسب برای زباله باشند و حل این مشکل را سرلوحه تمام جلسات قرار دهند.

رئیس شهر شورای محموداباد اینگونه جلسات را بهانه ای برای نشان دادن اتحاد همگانی ذکر و در مورد انتخاب شهردار افزود: ما قبل از معارفه رسمی جلسات مختلفی برای انتخاب شهردار داشتیم و تمام گزینه ها را بررسی کرده ایم.

ضرورت حفر چاه در محمودآباد

عبدی رئیس شورای شهر سرخرود به نقل از رئیس آب و فاضلاب سرخرود محموداباد را منطقه خشکسالی معرفی و اظهار داشت لازم است چند حلقه چاه در اینجا حفر شود.

وی آب آشامیدنی شهر را یکی از مهمترین مشکلات آن معرفی و گفت: سرخرود یک شهر توریستی است که در ایام تعطیلات مصرف آب آن چند برابر می شود و عمده مشکل، لوله های بتنی آب هستند که بعضاً دچار شکستگی شده و باعث قطع آب می شوند.

وی تنها مصوب شدن را چاره کار ندانسته و خواستار پیگیری آنها شد و گفت: گزارش این پیگیری در جلسات بعدی ارائه شود.



عبدی در ادامه زباله را یک مشکل منطقه ای اعلام کرد و افزود: باید شهر های همجوار با کمک یکدیگر این مشکل را حل کنند، همچنین، تهیه زمین چند هزار متری نیاز مردمی دارد و باید شهرداران و شوراها جلسه ای برگزار و این مشکل را حل نمایند.



موسوی نژاد شهردار سرخرود با اشاره به کالبد اقلیمی شهرستان گفت: اگر چه شهرستان دریا ، رودخانه و طبیعت زیبا دارد اما مشکلاتی را نیز به خود داشته که باید این مشکلات و دغدغه های مردم با مسئولان در میان گذاشته شود.

کمبود آب شرب



وی با اشاره به کمبود آب شرب و کشاورزی اظهار داشت: رودخانه هراز بودجه و ردیف کشوری دارد ما چه بهره ای از آن بردیم ؟پر آب ترین رودخانه کشور دیواره حفاظتی ندارد که خود جای سوال است .

شهردار سرخ رود خواستار آینده نگری حاضرین شده و افزود باید مشکلات سالهای بعد را الان دیده و چاره اندیشی کرد و البته تصمیم گیریها و سیاست سازی ها باید طوری باشد که در حوزه اجرایی مشکل پیش نیاید .



موسوی نژاد با انتقاد از اینکه امروزه بیشترین حوزه شوراها بدوش شهرداری هاست افزود: باید عزمی بوجود بیاید تا سایر ادارات نیز در این حوزه احساس مسئولیت نمایند و این مطمئناً دغدغه شماست.

محمدرضا مهدوی رئیس شورای شهرستان محمودآباد نیز با بیان اینکه مردم در انتخابات امسال حضور پررنگی داشتند و این حضور باید در کردار ما منعکس باشد اظهار داشت: مردم و گردشگران باید فعالیت های مار را لمس کنند.

وی با ابراز خرسندی از تشکیل دومین جلسه شورای اسلامی شهرستان آن را به فال نیک گرفته و اظهار داشت: با همدلی ، همگامی و همکاری این شورا می توان به پیشرفت و توسعه شهرستان امیدوار بود.

ضرورت انتخاب فرماندار بومی و کارآمد

وی از حاضران خواست در حفظ اتحاد و همدلی اعضا کوشا باشند و سیاست های شورا را در این جهت تبیین نماید.

رئیس شورای شهرستان محمودآباد به نمایندگی از اعضا و حاضران خواستار انتخاب فرماندار کارآمد و بومی برای این شهرستان شد و ابراز امیدواری کرد مسئولین استان به خواستۀ مردم محمودآباد توجه نمایند.



مهدوی در ادامه به مشکلات شهرستان اشاره کرد و افزود عدم سکونت برخی از اعضا شورا در روستا باعث نارضایتی مردم شد.