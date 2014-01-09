کلاس های آموزش هاکی خراسان رضوی زیر نظر دو نفر از مربیان مطرح کشور برگزار می شود

محسن سادات اخوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آغاز به کار تنها مدرسه هاکی در خراسان رضوی کلاس های آموزشی این مدرسه که در بلوار سرافرازان مشهد واقع شده از روز سه شنبه 24 دی ماه جاری زیر نظر پژمان نجاریان مربی و عضو تیم ملی هاکی کشور و همچنین علیرضا قلی زاده عضو کمیته آموزش فدراسیون هاکی کشور آغاز خواهد شد.

وی افزود: این دو مربی با تجریه ضمن آموزش به نوجوانان علاقه مندی که در سنین 10 تا 14 سالگی قرار دارند استعدادهای برتر را شناسایی می کنند تا این بازیکنان در سال های آینده تبدیل به پشنوانه هایی برای هاکی استان و تیم ملی کشور شوند.

سادات اخوی بیان کرد: این کلاس های تمرینی آموزشی هفته ای دو روز برگزار خواهد شد.