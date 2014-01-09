سینماهای هرمزگان دیجیتالی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نیرومند در جلسه ای مشترک با مدیریت سینماهای ستاره جنوب و ستاره شهر بندرعباس با تاکید بر لزوم ساماندهی سینماهای فعال استان هرمزگان، اظهارداشت: در حال حاضر سینماهای سراسر کشور به علت مشکلاتی همچون عدم تولید فیلم های مناسب، ایجاد وضعیت اشباع شده به دلیل وجود رسانه ها و شبکه های مختلف و همچنین ضعف در ارائه خدمات و تبلیغات مناسب با مشکل کمبود تماشاگر مواجه هستند که استان هرمزگان نیز از این امر مستثنی نیست.

وی ادامه داد: برای برون رفت سینماها از این مشکلات، لازم است تا مسئولان و نهادهای مسئول با نگاهی فرهنگی به حل مشکلات سینماها بپردازند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، افزود: تنها یک دستگاه اجرایی نمی تواند تحول لازم را در سینماها به وجود آورد، بلکه رفع مشکلات این بخش نیازمند نگاه جمعی و کمک سایر دستگاه هاست.

نیرومند در ادامه با بیان اینکه رایزنی هایی برای اکران همزمان فیلم های جشنواره فیلم فجر در استان هرمزگان در حال انجام است، تصریح کرد: تحقق این کار بزرگ با مشارکت سایر دستگاه ها، انجام می شود و لازم است تا در این خصوص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان مورد حمایت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین یکی دیگر از برنامه های ما دیجیتالی کردن سینماهای استان هرمزگان است که دیجیتالی شدن یک سینما قطعی شده و به زودی انجام خواهد شد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، اضافه کرد: در تلاش هستیم تا مشکلات سینما ستاره جنوب بندرعباس که به حالت نیمه تعطیل درآمده رفع و این سینما بار دیگر فعالیت خود را آغاز کند.

نیرومند یادآورشد: در راستای رفع مشکلات سینماهای بندرعباس در حوزه شهری، جلسه ای را با شهردار بندرعباس خواهیم داشت که امیدواریم نگاه مثبت شهردار در این خصوص بتواند به حل مشکلات سینماهای بندرعباس کمک کند.

در ادامه این جلسه احراری مدیر سینماهای ستاره شهر و ستاره جنوب بندرعباس خواستار حمایت بیشتر دستگاه های مسئول از این سینماها شد و افزود: مشکلاتی همچون هزینه بالای برق، عوارض شهرداری و همچنین نبود بیلبوردهای تبلیغاتی مناسب از جمله مشکلات دو سینمای بندرعباس است.

وی ادامه داد: برای راه اندازی مجدد سینما ستاره جنوب ما آمادگی داریم با سرمایه گذاران بخش خصوصی که راغب به مدیریت این سینما باشند همکاری لازم را داشته باشیم.