خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار مهم حوزه ادبیات را با نگاهی به وضعیت اداره کتاب آغاز می‌کنیم. دو ماه و نیم از برکناری محمد اللهیاری مدیر اداره کتاب در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد اما این واحد مهم در وزارت ارشاد همچنان با سرپرست اداره می‌شود و هنوز مدیرکل جدیدی برای آن معرفی و یا منصوب نشده است.

در حالی که محمد سُلگی و علی شجاعی‌صائین به عنوان دو گزینه‌ محتمل برای تصدی اداره کتاب نام برده می‌شود، ظاهراً بازنشستگی یکی و حل نشدن مشکل مامور به خدمت شدن دیگری، حضور هر دوی آنها را در این واحد مهم در وزارت ارشاد با مانع جدی رو به رو کرده است.

نمایشگاه کتاب به مصلی و باشگاه اصحاب هنر به باغ زیبا می‌روند

مصلی به عنوان محل برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران تعیین شد و همچنین به دنبال درخواست هنرمندان پیشکسوت، با پیگیری‌های علی‌اصغر کاراندیش مروستی، معاون توسعه مدیریت و منابع و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «باشگاه اصحاب فرهنگ و هنر» در باغ زیبا راه‌اندازی می‌شود.

راه‌اندازی باشگاه اصحاب فرهنگ و هنر برای اولین بار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامی مناسب در راستای فراهم کردن محیطی شایسته و در خور، جهت نمایش و عرضه تولیدات فرهنگی - هنری، جلسات تخصصی و نشست‌های صمیمانه آنان است

بیش از هزار مقاله به جشنواره نقد راه یافتند

علی اوجبی دبیر دهمین جشنواره نقد کتاب از افزایش تعداد آثار داوری شده این دوره از جشنواره در مقایسه با دوره گذشته خبر داد و افزود: امسال 1447 مقاله مورد ارزیابی داوران قرار گرفت. این در حالی است که سال گذشته 1153 مقاله به جشنواره نقد راه یافت. این مقایسه حاکی از افزایش 294 مقاله در این دوره نسبت به سال گذشته است.

آئین اختتامیه دهمین جشنواره نقد نیز روز سه‌شنبه 24 دی ماه از ساعت 15 تا 17 در سرای اهل قلم با حضور سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

نخستین دوره برگزاری جشنواره شعید غنی‌پور بی حضور فردی

سیزدهمین جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور به مرحله پایانی داوری‌های خود نزدیک شده و کمتر از دو ماه دیگر برگزیدگان نهایی خود را در مراسمی در مسجد جواد‌الائمه (ع) معرفی می‌کند. این جشنواره در سال جاری نخستین دوره برگزاری خود را بدون حضور بانی‌اش، مرحوم امیرحسین فردی پشت سر می‌گذارد. با این حال مسئولان این جایزه اصرار دارند که شرایط برگزاری جشنواره از نظر استانداردهای داوری و نیز شیوه برگزاری تحت تاثیر هیچ عامل بیرونی از جمله نبود مرحوم فردی قرار نگرفته و تنها برخی تغییرات مختصر در گروه‌های داوری جشنواره و نیز تعیین دبیر و مکان برگزاری جشنواره رخ داده است.

کوتاه از گوشه و کنار جهان

هفتمین جایزه بین‌المللی داستان عربی که به عنوان بوکر عربی شناخته می‌شود، فهرست اولیه رقابت سال 2014 خود را اعلام کرد. این فهرست متشکل از نام 16 کتاب است که از این میان، یکی از آنها موفق به کسب جایزه 50 هزار دلاری این رقابت می‌شود. امسال بیشترین نامزدها از مراکش، مصر و عراق انتخاب شده‌اند که هر یک با سه نامزد در فهرست اولیه حضور دارند.

به رسم هر سال اسامی گروه داوران هنگام اعلام فهرست نهایی اعلام می‌شود. این فهرست در تاریخ دهم فوریه 2014 در اردن اعلام می‌شود و نام برنده نهایی در تاریخ 29 آوریل در جشنواره بین‌المللی کتاب ابوظبی اعلام خواهد شد. جایزه بوکر از آوریل 2007 در ابوظبی پایه گذاری شده و برای معرفی آثار با کیفیت عربی اهدا می‌شود.

برای شرکت در این رقابت هر ناشر اجازه معرفی 3 اثر را دارد و ناشرانی که آثارشان به فهرست نهایی دوره‌های پیشین راه یافته باشد، حق معرفی 4 اثر را پیدا می‌کنند. تنها رمان‌ها در این رقابت بررسی می‌شوند و باید به زبان عربی نوشته شده باشند و آثار ترجمه شده به زبان عربی در این رقابت جایی ندارند. این جایزه به نویسندگان در قید حیات تعلق می‌گیرد و از هر نویسنده تنها یک اثر بررسی می‌شود.

علاوه بر بوکر، جایزه کاستا نیز از میان فهرست نهایی خود، اسامی برندگان هر بخش را برای سال 2013 اعلام کرد.

کمیته نوبل امسال نیز در آغاز سال نو، اسناد مربوط به انتخاب برنده جایزه ادبیات مربوط به 50 سال پیش را از رده بندی محرمانه خارج کرد.