مبارزه با اعتیاد نیازمند عزم عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریم خانی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از کارگاه کشف شده تولید مواد مخدر صنعتی در اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر دامنه اعتیاد به سنین پایین رسیده است و مبارزه با آن نیازمند عزم عمومی و مشارکت خانواده ها است.

وی تاکید کرد: اعتیاد معضلی فراگیر است که تنها نهادهای امنیتی نمی توانند با دامنه آسیب آن مقابله کنند.

کریم خانی خواستار مشارکت دستگاه های فرهنگی در آگاهی دهی به سنین در معرض آسیب اعتیاد شد و افزود: پیشگیری از اعتیاد می تواند دامنه آسیب آن را کاهش دهد.

وی در خصوص کارگاه تولید مواد مخدر صنعتی ادامه داد: هشت نفر در رابطه با تولید صنعتی مواد مخدر در دو کارگاه اردبیل و سرعین دستگیر شده اند.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان در این دو کارگاه دو کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شده است.