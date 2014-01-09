94 مسکن مددجویی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی صبح پنجشنبه در نشست کمیته همیاری تشکل های مردمی دهه فجر انقلاب اسلامی استان گفت: بالغ بر 12 میلیارد ریال اعتبار برای احداث این واحدهای مسکونی مددجویی هزینه شده است.

وی بیان کرد: اجرای 85 طرح اشتغال زایی با هزینه بیش از 10 میلیارد ریال از دیگر برنامه های این نهاد در دههه مبارک فجر است.

فرهادی افزود: همچنین به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 295 مورد کالا و ارزاق بین مددجویان این نهاد توزیع خواهد شد.

وی بیان داشت: اهدای 200جهیزیه و 320 مورد تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی به مددجویان تحت پوشش از دیگر اقدامات کمیته امداد در دهه فجر است.

مدیرکل کمیته امداد استان، برگزاری چهار اردو برای دانش آموزان تحت حمایت و پرسنل، 24 دیدار با خانواده های شهدا، بازدید از محرومین، برگزاری 18 مسابقه فرهنگی و ورزشی و شش جشن را از دیگر برنامه های کمیته امداد در دهه مبارک فجر عنوان کرد.

وی دهه فجر را بهترین فرصت برای تبیین دستآوردهای انقلاب دانست و افزود: این دهه همچنین فرصتی برای ارائه خدمت بیشتر به جامعه محرومین است.