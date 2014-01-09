ماهان تندیس برابر زمزم اصفهان بسیار خوب کار کرد

سیدوحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از چهار شکست خانگی در نیم فصل نخست بازی های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، برابر زمزم اصفهان بسیار خوب کارکردیم و خوشخبتانه توانستیم نتایج ضعیف در نیم‌فصل اول را جبران کنیم.

وی داشت: به نظر من با وجود حضور بازیکنان سرشناس و کارآمد در ترکیب هر دو تیم، انتظارات همه آنهایی که در سالن شهید حیدریان قم بودند برای مشاهده یک بازی با کیفیت بالا برآورده شد و خوشبختانه در تیم خودمان شاهد هستیم که بازیکنان دیگر زیر فشار روانی ناشی از نتایج ضعیف تیم در نیم ‌فصل اول نیستند و عملکردشان در دو بازی اخیر بسیار خوب بوده است.

مربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم افزود: در بازی مقابل زمزم اصفهان در حالی که چندین بار در جریان بازی موقعیت گل داشتیم اما توانستیم بهتر از تمام بازی های این فصل گل بزنیم و شاید اگر دقت می کردیم می توانستیم حتی تعداد گل های زده خودمان را دو رقمی کنیم.

وی از بازگشت بازیکنان کلیدی تیم ماهان تندیس قم به ترکیب اصلی این تیم ابراز خوشحالی کرد و بیان داشت: بازیکنان باتجربه در ترکیب تیم ما در لحظات حساس بازی نقش خود را به خوبی ایفا کردند تا بتوانیم امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.

غیاثی در مورد غیاب مسعود دانشور در بازی ماهان تندیس قم با زمزم اصفهان تصریح کرد: دانشور یک بازیکن تعیین‌کننده است و می تواند در اجرای مطلوب برنامه‌های تاکتیکی به ما کمک زیادی بکند اما وی فعلا نیاز به استراحت دارد تا از مصدومیت رها شود.

مربی ماهان تندیس قم با اعلام رضایت از عملکرد بازیکنان تیمش مقابل زمزم اصفهان تصریح کرد: بازی قابل قبول‌تری ارائه کردیم ولی همچنان نیاز داریم که شبیه به این بازی در سایر مسابقات نیز به پیروزی برسیم تا خود را به رده های بالای جدول برسانیم.

وی در خصوص بازی آینده تیم فوتسال ماهان تندیس قم در مقابل حفاری اهواز که این هفته توانست گیتی پسند را در خانه اش شکست بدهد افزود: به دلیل حضور این تیم در بالای جدول و قرار گرفتن در شرایط خوب قهرمانی، بازی سختی برابر این تیم پیش رو داریم و باید برای پیروزی تمام تلاش خود را به کار ببریم.

لازم به ذکر است: تیم فوتسال ماهان تندیس قم شامگاه چهارشنبه در هفته دوم دور برگشت در سالن ورزشی شهید حیدریان قم با نتیجه 8 بر 3 از سد زمزم اصفهان عبور کرد.

