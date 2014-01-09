۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال:

بایرن مونیخ بهترین تیم جهان شد/ استقلال در رده سوم آسیا

فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال آخرین رده بندی باشگاه‌‌های جهان را اعلام کرد که بر این اساس تیم بایرن مونیخ آلمان در صدر بهترین تیم دنیا قرار دارد. همچنین تیم فوتبال استقلال ایران در جایگاه سومین تیم آسیا و شصت و هفتمین تیم دنیا قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال آخرین رده بندی تیم‌های باشگاهی فوتبال دنیا را منتشر کرده است که در این رده بندی، تیم بایرن مونیخ آلمان با 370 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و تیم‌های رئال مادرید، چلسی، اتلتیکو مادرید و بارسلونا در رده‌های بعدی جای دارند.

در قاره آسیا هم تیم گوانگژو چین اول است و اف‌سی‌سئول کره جنوبی و استقلال ایران در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. استقلال همچنین در رده بندی جهانی توانسته با 148 امتیاز در کنار تیمی از کشور رومانی، جایگاه شصت و هفتم را از آن خود کند.

نام 10 تیم برتر دنیا به شرح زیر است:

1- بایرن مونیخ 370 امتیاز
2- رئال مادرید 290 امتیاز
3- چلسی  273 امتیاز
4- اتلتیکو مادرید 251 امتیاز
5- بارسلونا 247 امتیاز
6- پاریسن ژرمن 240 امتیاز
7- اف‌سی بازل 239 امتیاز
8- اتلتیکو مینیرو 238 امتیاز
8- تاتنهام 238 امتیاز
10- بنفیکا 232 امتیاز

نام 10 تیم برتر آسیا هم به شرح زیر اعلام شده است:

1- گوانگژو چین 178 امتیاز
2- اف‌سی‌سئول کره جنوبی 161 امتیاز
3- استقلال ایران 148 امتیاز
4- الشباب عربستان 134 امتیاز
5- پوهانگ کره جنوبی 130 امتیاز
6- چونبورک موتورز کره جنوبی 128 امتیاز
7- کاشیوا ریسول ژاپن 126 امتیاز
8- الهلال عربستان 124 امتیاز
9- بوریرام تایلند 120 امتیاز
10- ال الاهلی عربستان 119 امتیاز

 

