بایرن مونیخ بهترین تیم جهان شد/ استقلال در رده سوم آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال آخرین رده بندی تیمهای باشگاهی فوتبال دنیا را منتشر کرده است که در این رده بندی، تیم بایرن مونیخ آلمان با 370 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و تیمهای رئال مادرید، چلسی، اتلتیکو مادرید و بارسلونا در ردههای بعدی جای دارند.
در قاره آسیا هم تیم گوانگژو چین اول است و افسیسئول کره جنوبی و استقلال ایران در ردههای دوم و سوم قرار دارند. استقلال همچنین در رده بندی جهانی توانسته با 148 امتیاز در کنار تیمی از کشور رومانی، جایگاه شصت و هفتم را از آن خود کند.
نام 10 تیم برتر دنیا به شرح زیر است:
1- بایرن مونیخ 370 امتیاز
2- رئال مادرید 290 امتیاز
3- چلسی 273 امتیاز
4- اتلتیکو مادرید 251 امتیاز
5- بارسلونا 247 امتیاز
6- پاریسن ژرمن 240 امتیاز
7- افسی بازل 239 امتیاز
8- اتلتیکو مینیرو 238 امتیاز
8- تاتنهام 238 امتیاز
10- بنفیکا 232 امتیاز
نام 10 تیم برتر آسیا هم به شرح زیر اعلام شده است:
1- گوانگژو چین 178 امتیاز
2- افسیسئول کره جنوبی 161 امتیاز
3- استقلال ایران 148 امتیاز
4- الشباب عربستان 134 امتیاز
5- پوهانگ کره جنوبی 130 امتیاز
6- چونبورک موتورز کره جنوبی 128 امتیاز
7- کاشیوا ریسول ژاپن 126 امتیاز
8- الهلال عربستان 124 امتیاز
9- بوریرام تایلند 120 امتیاز
10- ال الاهلی عربستان 119 امتیاز
