بایرن مونیخ بهترین تیم جهان شد/ استقلال در رده سوم آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال آخرین رده بندی تیم‌های باشگاهی فوتبال دنیا را منتشر کرده است که در این رده بندی، تیم بایرن مونیخ آلمان با 370 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و تیم‌های رئال مادرید، چلسی، اتلتیکو مادرید و بارسلونا در رده‌های بعدی جای دارند.

در قاره آسیا هم تیم گوانگژو چین اول است و اف‌سی‌سئول کره جنوبی و استقلال ایران در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. استقلال همچنین در رده بندی جهانی توانسته با 148 امتیاز در کنار تیمی از کشور رومانی، جایگاه شصت و هفتم را از آن خود کند.

نام 10 تیم برتر دنیا به شرح زیر است:

1- بایرن مونیخ 370 امتیاز

2- رئال مادرید 290 امتیاز

3- چلسی 273 امتیاز

4- اتلتیکو مادرید 251 امتیاز

5- بارسلونا 247 امتیاز

6- پاریسن ژرمن 240 امتیاز

7- اف‌سی بازل 239 امتیاز

8- اتلتیکو مینیرو 238 امتیاز

8- تاتنهام 238 امتیاز

10- بنفیکا 232 امتیاز

نام 10 تیم برتر آسیا هم به شرح زیر اعلام شده است:

1- گوانگژو چین 178 امتیاز

2- اف‌سی‌سئول کره جنوبی 161 امتیاز

3- استقلال ایران 148 امتیاز

4- الشباب عربستان 134 امتیاز

5- پوهانگ کره جنوبی 130 امتیاز

6- چونبورک موتورز کره جنوبی 128 امتیاز

7- کاشیوا ریسول ژاپن 126 امتیاز

8- الهلال عربستان 124 امتیاز

9- بوریرام تایلند 120 امتیاز

10- ال الاهلی عربستان 119 امتیاز