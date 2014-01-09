به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ تا ساعت 24 روز جمعه از محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج- چالوس کماکان ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:30 تا ساعت 24 روز جمعه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17:30 تا ساعت 24 روز جمعه از 15 کیلومتر بالای مرزن آباد (دزبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

تردد همه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع و تردد همه کامیونها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 24 روز چهارشنبه و همچنین از ساعت 6 تا 24 روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.

تردد همه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 تا 24 روز جمعه از تهران به قائم شهر و بالعکس در جاده دماوند ممنوع است.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با شماره تلفن 120 ( فقط شهروندان تهرانی) و 88255555 ( ده خط) بطور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان هستند .