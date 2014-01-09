پایان مسابقات قران کارکنان قوه قضاییه منطقه 2 کشور در تبریز

اژدر شریفی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این مسابقات با حضور 30 نفر در رشته های حفظ، قرائت و مفاهیم و با حضور استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، همدان، کرمانشاه و کردستان برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در پایان این رقابت ها در رشته ترتیل، حسین باقری از آذربایجان شرقی، جعفر شجاعی از اردبیل و روح الله پرویزی از آذربایجان شرقی به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

شریفی با اشاره به نتایج مسابقات در رشته قرائت گفت: در این رشته علیرضا بهرامی از اردبیل، علیرضا الهی از همدان و علی آفتابی از زنجان مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند.

وی در خصوص نتایج و نفرات برتر رشته حفظ نیز ابراز داشت: در رشته حفظ نیز جعفر قره داغی از آذربایجان شرقی در 20 جزء، رامین اروجی از اردبیل در 5 جزء و ناظر لطیفی از کردستان در 2 جزء رتبه های اول تا سوم مسابقات حفظ قران را به خود اختصاص دادند.

شریفی همچنین به مقام های رشته مفاهیم اشاره کرد و افزود: در رشته مفاهیم نیز دانش پژوه و حمید فتوت حسین آباد از آذربایجان شرقی و علی حبیبی از زنجان رتبه های اول تا سوم این رقابت ها را از آن خود کردند.

گفتنی است مسابقات کارکنان قوه قضاییه منطقه 2 کشور به مدت دو روز متوالی در دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد.