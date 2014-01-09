شبکه آبیاری خداآفرین 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی روند اجرایی این پروژه تصریح کرد: تاکنون بیش از یک هزار و 750 میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است و تکمیل آن نیازمند 15 هزار میلیارد ریال دیگر است.

وی با بیان اینکه این شبکه از نمونه های مدرن شبکه های آبیاری در شمال غرب کشور است، اضافه کرد: برای تامین اعتبار تکمیل این پروژه به غير از تملک دارائی و منابع عمومی تامين منابع مالی ديگری از طريق تسهيلات وام بانک توسعه اسلامی (IDB) به مبلغ 171 ميليون يورو برای سال 1435 ه.ق، پيگيری از طريق خط اعتباری چين به مبلغ 9 هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت مرزی در حدود 500 ميليارد ريال و تسهيلات ماده 2 قانون الحاق پیش بینی شده است.

نجفیان تاکید کرد: شبکه‌های اصلی ناحيه اول و قسمتی از ناحيه دوم اين طرح اجرا شده و 20 کيلومتر از کانال اصلی نيز آماده بهره برداری است.

به گفته مدیر کل آب منطقه ای استان این شبکه می تواند 62 هزار هکتار از اراضی شمال استان را پوشش دهد.