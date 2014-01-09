۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

یونسی:

مازندران در تمامی حوزه ها سرآمد است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران از مازندران به عنوان استانی سرآمد در تمامی حوزه ها یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مسئولان آموزش و پرورش استان بیان داشت: این استان در حوزه های مختلف، نظیر علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وضعیت بی نظیری دارد.

وی با تاکید بر اینکه تجلیل از مقام معم بر عهده همه دستگاههای اجرایی است، بیان داشت: فرهنگیان دارای مقام شامخ معنوی هستند و هر نوع سرمایه گذاری در حوزه آموزشی، سرمایه گذاری است.

یونسی از آموزش و پرورش به عنوان پایه و اساس توسعه یافتگی نام برد و از معلمان به عنوان رسولان واقعی جامعه یاد کرد و گفت: توجه به حوزه های زیربنایی و فرهنگی سبب توسعه می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با تاکید بر اینکه شهدا که دارای مقام شامخی و درس آموختگان محضر معلمان و کلاس های درس هستند، بیان داشت: فرهنگیان ریشه تربیت جامعه بعد از خانواده هستند.

وی با اشاره به اینکه هم دستگاههای اجرایی باید در تجلیل از مقام معلم همکاری داشته باشند، از آمادگی استانداری برای همکاری با آموزش و پرورش در این امر خبر داد.

 

