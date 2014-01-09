اجرای پروژه ساخت راه آهن قزوین -رشت با فاینانس خارجی تسریع خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در سفر یک روزه به قزوین از عملیات اجرایی پروژه ملی راه آهن قزوین-رشت بازدید کرد و در جریان ساخت این پروژه ها قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: این پروژه از طرحهای مهم ریلی کشور است که قزوین را به رشت، انزلی و آستارا متصل می کند.



وی افزود: برای این پروژه تاکنون 700 میلیارد تومان هزینه شده است برای تکمیل آن نیز 400 میلیارد تومان نیز نیاز است.



آخوندی بیان کرد: با تکمیل این پروژه مهم راه اهن ایران به کشور آذربایجان و راه آهن اروپا متصل می شود.



وی تصریح کرد: مسیر 164 کیلومتری این پروزه دارای 40 کیلومتر تونل و 9 کیلومتر پلهای سخت و پیچیده است که فاز اول آن بخوبی در حال اجراست.

وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: با توجه به هزینه بالای اجرای این پروژه بزودی به فاینانس خارجی متصل خواهیم شد تا از این طریق بتوانیم این طرح را سریعتر به مرحله بهره برداری برسانیم.



آخوندی بیان کرد: با ساخت راه آهن قزوین به رشت محور ریلی شمال به جنوب کشور تکمیل می شود.