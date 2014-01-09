سهم خراسان رضوی از صادرات خدمات فنی ومهندسی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رئیسی صبح پنجشنبه در نخستین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی استان با اشاره به وجود دو سند بالادستی قانون توسعه 5 ساله و سند چشم انداز کشور اظهار کرد: باتوجه به اینکه در چشم‌انداز سال 1404 رسیدن به مقام نخست اقتصادی منطقه برای کشور پیش بینی شده،لازم است تا برای آگاهی از سطح پیشرفت اقتصادی جامعه به جای مقایسه آن با سال‌های گذشته، شاخص‌ها را با سایر کشورهای منطقه مقایسه کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی راه رسیدن به توسعه پایدار را هم فکری و تعامل در رابطه با صدور خدمات و استفاده از افراد توانمند عنوان کرد و گفت: راه این مسیر در سند چشم انداز توسط مقام معظم رهبری مشخص شده است و تنها نیاز به اجرایی شدن دارد.

رئیسی با اشاره به رشد کم صادرات در طی 8سال گذشته گفت: سهم خراسان رضوی از 2.3 میلیارد دلار صادرات تنها 2 میلیون دلار بوده که بسیار کم است و باید افزایش یابد.

وی شرط لازم برای رسیدن به نقطه اوج در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی را خواستن دانست و گفت:همان‌طور که در حوزه انرژی هسته‌ای خواستیم و به آن دست یافتیم در اینجا هم می‌توانیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با اشاره به نیاز این بخش به حمایت مالی دولت افزود: هر ریالی که در این قسمت سرمایه‌گذاری شود، ده‌ها برابر سود در پی خواهد داشت.