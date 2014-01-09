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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۶

احمدي:

938 هزار نفر مهارت های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند/ارائه 17 رشته فنی در مراکز آزاد

938 هزار نفر مهارت های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند/ارائه 17 رشته فنی در مراکز آزاد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل فنی و حرفه ای استان کردستان گفت: در 9 ماهه اول سال جاری 938 هزار و 842 نفر - ساعت مهارت های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

جمیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این مدت تعداد  28 کارت  ابلاغ مدیریت،10 کارت تمدید ابلاغ مدیریت، 88 کارت مربیگری، 15 کارت تمدید مربیگری، 20 مجوز جدید تاسیس آموزشگاه  و 12 تمدید پروانه تاسیس در استان صادر شده است .

وی با اشاره به این مطلب که مربیان فعال در بدنه سازمان فنی‌ وحرفه ‌ای باید با تحرک و پویایی که در کارآموزان ایجاد می‌کنند، مسیر تحول و تحقق اهداف را در سازمان فراهم سازند، افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب زمینه جذب هر چه بیشتر جوانان را به آموزش مهارت های فنی و حرفه ای فراهم کنیم.

مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان بیان کرد: تحقیق، مطالعه و مقاله‌ نویسی با ایده‌های جدید ارتباط مستقیمی دارد و مربیان باید بیشتر در این زمینه ورود پیدا کنند و با افزایش سطح معلومات و اطلاعات خود آموزش‌های لازم را به مخاطبین نیز انتقال دهند.

ارائه 17 رشته فنی در مراکز آزاد

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد:  در حال حاضر در استان کردستان 17 رشته فنی و 110 حرفه ای آموزشی به دانش آموختگان مراگز آموزش داده می شود.

وی با اشاره به فعالیت 108 آموزشکاه آزاد در کردستان گفت: 53 آموزشگاه های آزاد استان مختص خواهران ، 12آموزشگاه مختص برادران و  43 آموزشگاه دو منظوره است.

مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان اظهار داشت: فرهنگ سازی و ترویج رشته های فنی  متناسب با نیاز جوامع امروز در راستای توسعه همه جانبه استان و اشتغالزایی یکی از اولویت های کاری سازمان فنی و حرفه ای است.

کد مطلب 2211004

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