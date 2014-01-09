938 هزار نفر مهارت های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند/ارائه 17 رشته فنی در مراکز آزاد

جمیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این مدت تعداد 28 کارت ابلاغ مدیریت،10 کارت تمدید ابلاغ مدیریت، 88 کارت مربیگری، 15 کارت تمدید مربیگری، 20 مجوز جدید تاسیس آموزشگاه و 12 تمدید پروانه تاسیس در استان صادر شده است .

وی با اشاره به این مطلب که مربیان فعال در بدنه سازمان فنی‌ وحرفه ‌ای باید با تحرک و پویایی که در کارآموزان ایجاد می‌کنند، مسیر تحول و تحقق اهداف را در سازمان فراهم سازند، افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب زمینه جذب هر چه بیشتر جوانان را به آموزش مهارت های فنی و حرفه ای فراهم کنیم.

مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان بیان کرد: تحقیق، مطالعه و مقاله‌ نویسی با ایده‌های جدید ارتباط مستقیمی دارد و مربیان باید بیشتر در این زمینه ورود پیدا کنند و با افزایش سطح معلومات و اطلاعات خود آموزش‌های لازم را به مخاطبین نیز انتقال دهند.

ارائه 17 رشته فنی در مراکز آزاد

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در حال حاضر در استان کردستان 17 رشته فنی و 110 حرفه ای آموزشی به دانش آموختگان مراگز آموزش داده می شود.

وی با اشاره به فعالیت 108 آموزشکاه آزاد در کردستان گفت: 53 آموزشگاه های آزاد استان مختص خواهران ، 12آموزشگاه مختص برادران و 43 آموزشگاه دو منظوره است.

مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان اظهار داشت: فرهنگ سازی و ترویج رشته های فنی متناسب با نیاز جوامع امروز در راستای توسعه همه جانبه استان و اشتغالزایی یکی از اولویت های کاری سازمان فنی و حرفه ای است.