رای هیئت نظارت علیه سه نشریه اصولگرا همزمان با کارت زرد مجلس به وزیر ارشاد

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار مهم حوزه رسانه را در هفته‌ای که گذشت با مروری بر آخرین وضعیت سرای روزنامه‌نگاران ایران آغاز می‌کنیم. پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در پی تغییر دولت، مجید امرایی مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران ایران تغییر کرد. بر این اساس امرایی از این سمت کنار گذاشته شد.

تغییر در مدیریت سرای روزنامه‌نگاران

این تصمیم را معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ کرده است و امرایی هم که از بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت ارشاد، مامور به خدمت شده بود، به این نهاد بازگشت.

سرای روزنامه‌نگاران ایران 7 اردیبهشت ماه 90 با هدف تشویق اهالی مطبوعات به فعالیت در این حرفه و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های کار روزنامه‌نگاری مانند خبر، گزارش، عکس خبری و کاریکاتور، گشایش یافت و در بیش از 2 سال گذشته خدمات متنوعی به اهالی مطبوعات در سرای روزنامه‌نگاران ارائه داده است

تشکیل انجمن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حوزه رسانه

از سوی دیگر، انجمن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حوزه رسانه، یکشنبه 15 دیماه با تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات در محل سرای روزنامه‌نگاران ایران در تهران اعلام موجودیت کرد.

در مجمع عمومی انجمن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ، ابتدا اساسنامه انجمن به رای گذاشته شد که به اتفاق آرا به تصویب رسید و سپس انتخابات برای تعیین هیئت مدیره برگزار شد که اعضای زیر با کسب اکثریت آرا، به هیئت مدیره انجمن راه یافتند.

مجید زندی، مینا شهنی، اکرم محمدی، طاهره یوسفی و حمیدرضا شکوهی. همچنین سینا قنبرپور و مریم حضرتی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. در ادامه انتخابات برای تعیین بازرسان انجمن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حوزه رسانه برگزار شد که در نهایت امید سلیمی و زینب داداشلو با کسب بیشترین آرا به عنوان بازرسان این انجمن انتخاب شدند.

شکایت 16 روزنامه‌نگار سابق «آرمان امروز» از این روزنامه

یکی دیگر از رویدادهای حوزه رسانه در هفته گذشته، این بود که 16 روزنامه‌نگار سابق بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روزنامه آرمان طی روزهای اخیر بابت تخلفات صنفی این روزنامه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران شکایت کردند.

روزنامه‌نگاران شاکی بخشی از تخلفات مسئولان این روزنامه را منعقد نکردن قرارداد، طلب سفته، بیمه نکردن، پرداخت نکردن حق سنوات، عیدی، بن کارگری، حق مسکن، لحاظ نکردن افزایش حقوق‌ و رعایت نشدن اخلاق حرفه‌ای عنوان کرده‌اند.

به گفته این روزنامه‌نگاران برخی مسئولان روزنامه آرمان همچنین در چند سال‌ گذشته امتیازاتی چون طرح ترافیک، بلیت تئاتر و کنسرت را به اسم خبرنگاران دریافت کرده اما خبرنگاران از این تسهیلات بهره‌مند نشده‌اند

بنا بر اعلام، قرار است دادگاه شکایت این تعداد روزنامه‌نگار از روزنامه آرمان طی سه نوبت در 18، 22 و 24 دی ماه برگزار شود.

رای هیئت نظارت علیه وطن امروز، یالثارات الحسین و 9 دی

خبر دیگر اینکه در جلسه این هفته هیئت نظارت بر مطبوعات، به روزنامه «وطن امروز» به دلیل نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات تذکر و پرونده این روزنامه به مرجع قضایی ارسال شد.

همچنین هفته نامه «یالثارات الحسین» به استناد بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده 12 آن قانون توقیف و پرونده تخلفات آن نشریه جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

در این جلسه به هفته نامه «9 دی» بر اساس بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر و پرونده تخلفات این هفته‌نامه به مرجع قضایی ارسال شد.

نکته قابل تامل در اعلام این آرا اینکه، مصوبات هیئت نظارت بر مطبوعات که روزهای دوشنبه هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد، همان روز اعلام می‌شود اما این بار اطلاع‌رسانی این مصوبات به بعد از جلسه نمایندگان با وزیر ارشاد موکول شده است که هنوز دلیل این اقدام مشخص نیست.

علی جنتی روز سه‌شنبه و پس از آنکه حمید رسایی نماینده تهران، توضیحات وزیر را در پاسخ به دو سوالش قانع کننده ندانست، با 105 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 225 رأی، از مجلس کارت زرد گرفت.