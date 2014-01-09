مجلس هفته آینده میزبان هیاتی پارلمانی از سنای مکزیک خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه در اطلاعیه ای در خصوص سفر هیاتهای پارلمانی از منطقه آمریکای شمالی به کشورمان که در تداوم سفر هیاتهای پارلمانی از کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد، اعلام کرد طی هفته آینده مجلس شورای اسلامی میزبان هیاتی پارلمانی از سنای مکزیک خواهد بود.

در این اطلاعیه تصریح شده است که مراودات پارلمانی با سایر کشورهای منطقه همیشه در جریان بوده است و در حال حاضر نیز تمایلاتی برای مبادله هیات وجود دارد که در موقع مقتضی بررسی و اطلاع رسانی خواهد شد.