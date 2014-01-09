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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

عرفانی:

توکل بر خدا راه وصول مؤمنان به پیروزى است

توکل بر خدا راه وصول مؤمنان به پیروزى است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاد حوزه و دانشگاه گفت: توکل بر خدا راه وصول مومنان به پیروزی واقعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، منیره عرفانی ظهر پنجشنبه در رواق دارالاجابه حرم مطهر رضوی در سخنرانی ویژه خواهران اظهار کرد: اگر خداوند شما را یارى کند هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و در صورتي كه دست از یارى شما بردارد،  هيچ كس بعد از او شما را یارى  نمي‌كند و مؤمنان  همواره و در هر شرايطي باید بر خدا توکل کنند.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: توکل کردن به عنوان یکی از بارزترین صفات انبیاء است که همواره در برابر مشکلات طاقت فرسا اعتماد انبیا به خدا و ذات پاک او بوده است.

عرفانی افزود: حضرت محمد(ص) همیشه در زیر توکل به خدا بودند و این عامل باعث استقامت و پیروزی ایشان بوده است.

وی تصریح کرد: شكيبائي واستقامت آن حضرت دربرابر زخم‌زبانها به همراه نگاه محبت آميزشان، چهرة زيبايي از دين را به نمايش گذاشته كه خود تبليغ زواياي مختلف دين است.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: حضرت محمد(ص) با رفتار خویش روش‌های زندگی را برای ما آموزش دادند و با سفارشات خود همواره تلاش داشتند که مسلمین را به راه راست و حرکت در مسیر صحیح زندگی رهنمون کنند.

عرفانی افزود: با توكل مي‌توانيم به يقين برسيم و همه کارها را باید برای خداوند انجام دهیم که برای قيامت باقی و برقرار باشد و از هیچ‌کس هم غیر از خدا نترسیم.

وی اظهار کرد: انسان هر قدر تنها باشد اگر توکل بر خدا داشته باشد، مشکلى ندارد، چرا که خداوند متعال،  داراى قدرت بى نظیر است.

 

کد مطلب 2211010

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