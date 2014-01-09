رعايت امانت در كار رسانه داراي اهميت بالايي است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در استان کردستان اظهار داشت: دین مبین اسلام با رسالت علمی خود آغاز رسالت و تبلیغ را برمبنای علم و قلم قرار داده است و یکی از بزرگترین ارزش های دینی توجه و اهمیت دادن به علم و دانش است.

وی با بیان اینکه اسلام حامی علم و دانش است، افزود: کار اسلام و شروع کار تمامی انبیاء به‌ ویژه حضرت محمد (ص) با خواندن، قلم و کتابت شروع شد و در احادیث و روایت بسیاری هم بر اولویت علم و دانش تاکید شده است.

امام جمعه موقت سنندج ادامه داد: داشتن قلم گویا و بیان شیوا از الزامات هر رسانه است و باید بر مبنای نظام حاکم در راستای حفظ ارزش های اسلامی و شریعت ناب محمدی حرکت کرد.

ماموستا راستی با اشاره به اهميت توجه به امانت در كار رسانه به عنوان يك اولويت اصلي یادآور شد: فکر و قلم در نزد دین اسلام به امانت نهاده شده است و باید با توجه به جایگاه ویژه این دو عنصر در نزد اصحاب رسانه از آن به بهترین شکل ممکن بهره برد.

وی بیان کرد: اقتدار نظام اسلامی ایران وابسته به حضور و بهره بردن از توان نخبگان و هم گام کردن آن با علم و دانش و معرفت دینی است که در این شکوفایی اصحاب قلم و رسانه دارای جایگاه والایی هستند.

امام جمعه موقت سنندج آغاز فعالیت رسمی این خبرگزاری در استان کردستان را مایه مباهات دانست و گفت: امید است این خبرگزاری در راستای انتشار ظرفیت ها، آداب و آئین ‌های سنتی مردم کردستان و باورهای دینی و اعتقاد اهالی موفق عمل کند و بازوی توانمند خانه مطبوعات استان باشد.

گفتنی است دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در استان کردستان با حضور معاون خبر خبرگزاری تسنیم، استاندار کردستان و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستان سنندج افتتاح شد.