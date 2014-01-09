پنجمین جشنواره شهرستانی خیرین مدرسه ساز دامغان برگزار می شود/ حضور 40 خیر مدرسه ساز در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امانی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پنجمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان دامغان که در سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: این جشنواره هشتم اسفند ماه سالجاری و با حضور مقامات کشوری، استانی، شهرستانی و خیرین مدرسه ساز در محل مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان دامغان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این جشنواره با هماهنگی و همکاری اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان و مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان دامغان برگزار می شود.

40 خیر مدرسه ساز در دامغان وجود دارند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان از وجود 40 خیر مدرسه ساز در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این تعداد خیر در کار ساخت، اهدا زمین و خرید و تأمین تجهیزات در طول سال با مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان سمنان همکاری و مشارکت دارند.

امانی خیرین سرمایه های معنوی و اجتماعی جامعه هستند افزود: این افراد با عمل خیر و خداپسندانه خود باقیات و صالحات برای خود برجای می گذارند و ما باید به ایشان نهایت احترام را بگذاریم و از آنان به خوبی تکریم کنیم.

وی تصریح کرد: شهرستان دامغان در بحث خیرین مدرسه ساز یکی از شهرستان های موفق استان سمنان محسوب می شود و باید بکوشیم در شناسایی و جذب خیرین جدید گام هایی بهتر برداریم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان خیرین مدرسه ساز را همراهان واقعی آموزش و پرورش دانست و افزود: با وجود همراهی و مشارکت ایشان توانستیم در تأمین امکانات و تجهیزات مدارس موفق باشیم و به نیازهای لازم در رفع کمبودها و فضاهای آموزشی پاسخ دهیم که اگر این همراهی نبود ما موفق نبودیم و ما امروز مدیون همراهی های این افراد هستیم.

امانی در خاتمه گفت: با هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده امیداوریم خوابگاه دبیرستان دخترانه حضرت زینب (س) که پروژه خیرساز است را در روز برگزاری این جشنواره مورد بهره برداری قرار داده و در اختیار دانش آموزان بگذاریم.

در این جلسه هر یک از اعضاء به بیان دیدگاه های و نقطه نظرات خود در زمینه هر چه بهتر شدن پنجمین جشنواره شهرستانی خیرین مدرسه ساز شهرستان دامغان پرداختند.