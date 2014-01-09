اضافه شدن 5 رشته دانشگاهی در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: رشته های کارشناسی حرفه ای خبرنگاری گرایش اجتماعی و فرهنگی، کارشناسی حرفه ای سینما گرایش فیلم سازی و کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم از رشته هایی هستند که در مقطع کارشناسی برای اولین بار در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان ارائه خواهند شد.

بیات ادامه داد: همچنین از بهمن ماه سال جاری در مقطع کاردانی حرفه ای نیز رشته های معماری گرایش تزئینات داخلی و تکنوازی ساز ایرانی برای اولین بار در مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر همدان تدریس می شود.

وی با بیان اینکه 13 رشته در این مرکز آموزش دانشگاهی تدریس می شود، افزود: رشته های کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی، روابط عمومی گرایش اجتماعی و فرهنگی، علم کتابداری و اطلاع رسانی، گرافیک گرایش تزئینات محیطی، گرافیک گرایش تصویر سازی، سینما، خبرنگاری و تربیت مبلغ قرآن کریم از رشته هایی هستند که در مقطع کارشناسی این دانشگاه ارائه می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اضافه کرد: در مقطع کاردانی حرفه ای نیز رشته های نقاشی، گرافیک، روابط عمومی، تربیت مربی قرآن کریم، امور فرهنگی، معماری، تکنوازی ساز ایرانی، طراحی پوشاک، کمک کارگردانی و امور اداری در این دانشگاه تدریس می شود.

وی با بیان اینکه هزار و 307 دانشجو در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان تحصیل می کنند خاطرنشان کرد: ثبت نام مقطع کاردانی این دانشگاه به پایان رسیده و ثبت نام مقطع کاردانی به کارشناسی تا روز شنبه 21 دی ماه ادامه دارد.