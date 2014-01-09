اجرای 800 پروژه راه و شهرسازی در مازندران/ پرونده مسکن مهر سال 93 بسته می شود

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 500 کیلومتر راه در بخش شهری و 550 کیلومتر راه روستایی در دست اقدام است و راههای روستاهای بالای 50 خانوار در اولویت است و در بخش ساختمانهای دولتی نیز ساخمتمانهای بخشداری و فرمانداری در اولویت است.

وی با عنوان اینکه هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های بخش راه و مسکن نیاز است و میازن قراردادها و پروزه های نیمه کاره نیز باید تکمیل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران یادآورشد: انتظار نداریم که این مقدار اعتبار بصورت یکساله و یکجا به ما اختصاص داده شود بلکه باید بصورت سنواتی اختصاص داده شو و ما نیز اولویت بندی می کنیم.

اسد بیان داشت: اولویت بندی پروژه ها به این شکل است و آن دسته از طرح هایی که از میزان اثرگذاری بیشتری نسبت به بقیه پروژه ها برخوردار هستند در اولویت اول هستند.

وی بالا بودن پیشرفت فیزیکی را از دیگر موارد برشمرد و گفت: پروژه هایی که بالای 80 درصد پیشرفت دارند از جمله اولویتهاست همچنین از برای بخش هایی از پروژه هایی که دارای پیشرفت بالایی هستند، اعتبار تخصیص داده می شود.

چهاربانده شدن محور هراز

اسد درباره پروژه چهاربانده شدن محور هراز گفت: پروژه محور هراز از طرح هایی مهم استان است که تمام 110 کیلومتر آن چهار بانده می شود و 18 تونل در این مسیر در دست احداث است و 200 دهنه پل در این پروژه وجود دارد و 100 میلیارد تومان اعتبار این طرح است.

اسد به پروژه های غرب استان مازندران اشاره و اضافه کرد: افزایش ظرفیت محور کندوان از جمله پروژه هاست و با توجه به اینکه بخشی از قطعه 4 به بهره برداری رسیده است از ابتدای این قطعه تا مرزن آباد، پروژه در دست اجراست.

تمامی پروژه های مسکن مهر سال آتی بهره برداری می شود

مدیرکل راه و شهرسازی درباره مسکن مهر استان نیز گفت: مقداری از مسکن مهر که در تعهد دولت قبلی بود، تکمیل می شود و عمده مشکلات در بخش تامین زیرساختها نظیر آب، برق و گاز است.

وی گفت: از آنجایی که بخشی از پروژه مسکن مهر خودمالکی است، اجرای این پروژه ها با سرعت بیشتری در دست اجراست و با این حال تمام سعی این است تا پایان سال 93 تمام پروژه ها را به اتمام برسانیم.