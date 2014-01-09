نرخ بیکاری هرمزگان 6.7 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی سلیمی افزود: نرخ بیکاری پاییز سال گذشته استان 5/12 درصد بوده و امسال این رقم با کاهش 6.7 درصدی به 5.8 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: بر مبنای جمعیت 10 ساله و بیشتر، هرمزگان بعد از استانهای گلستان و کرمان، کمترین نرخ بیکاری را در بین استانها به خود اختصاص داده که نسبت به نرخ بیکاری کشور نیز 4.5 درصد پایین تر است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را به صورت فصلی اعلام می کند، بیان داشت: در تابستان امسال نیز نرخ بیکاری استان 7.6 بود که این رقم در پاییز 1.8 درصد کاهش را نشان می دهد.

این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: در 9 ماهه امسال میانگین نرخ بیکاری استان با کاهش 4.48 درصدی از 12 درصد در 9 ماهه سال گذشته به 7.16 در 9 ماهه سال 92 رسیده است و این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در زمانهای مورد بررسی در حال افزایش بوده و از 33.5 درصد به 34.56 درصد افزایش یافته است.

به گفته ی سلیمی،کاهش نرخ بیکاری در 9 ماهه امسال نتیجه افزایش عرضه نیروی کار و همزمان افزایش بیشتر تقاضای فرصتهای شغلی بوده است.

وی نشانگرهای کاهش نرخ بیکاری استان را نتیجه تلاش دستگاه‌های اجرایی استان در ثبت بیش از 24 هزار فرصت شغلی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، شیلات، نفت و گاز، آب و برق و خدمات در سامانه ملی رصد، افزایش تعداد بیش از 10 هزار نفر بیمه شده اصلی نزد سازمان تامین اجتماعی، بکارگماردن بیش از 2 هزار و 983 نفر از جویندگان در کاریابی‌های غیردولتی از طریق اجرای بند"و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه، اشتغال 126 نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری، پرداخت 760 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض اشتغالزایی به بنگاههای اقتصادی که دارای حقوق معوقه به کارکنان خود بمنظور ثبت اشتغال 115 نفر، پرداخت بیش از 427 هزار و 839 میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی توسط بانکهای عامل که زمینه اشتغال بیش از 11 هزار نفر را در بخش غیر مزدبگیری را ایجاد کرده است.