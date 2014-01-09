اشتغالزایی در زندانها توسعه و گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرحيم يوسفي اظهار داشت: در راستاي ايجاد توانايي كار جهت تغيير شخصيت و اصلاح رفتارهاي بزهكارانه مددجويان مبني بر عدم بازگشت مجدد آنان به زندان، فراگيري حرفه و شغل بسیار موثر است.

وی افزود: در واقع این امر در بازسازی شخصیتی و اجتماع پذیری مددجویان نقش بسزایی دارد و موجب افزایش اعتماد به نفس، بازگشت مجدد مددجو به جامعه و احیای زندگی شرافتمندانه پس از آزادی خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه روزانه حدود 130 نفر از مددجویان ندامتگاه شهر ری در كارگاه هاي این مركز مشغول بكار در حرفه های مختلف هستند.

یوسفی گفت: اشتغال نقش بنیادی در كاهش رفتارهای ناسالم و اصلاح و تربیت مددجویان دارد.

مدير ندامتگاه شهرری ادامه داد: اشتغالزایی باید در زندان توسعه و گسترش یابد، زیرا اشتغال مدجویان تولید امنیت را مضاعف می‌کند و در کاهش آسیب‌ها نقش بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل بازگشت مددجویان زن به زندان كه سرپرست خانوار هستند، بیکاری است، افزود: اشتغالزایی مددجویان در زندان می‌تواند ضمن ایجاد امنیت روانی برای فرد و جامعه در کاهش آمار بازگشت مجدد به زندان نیز تاثیرگذار باشد.



يوسفي، توسعه اشتغال مددجویان را از اولویت‌های کاری زندان در سال جاری دانست و عنوان کرد: در حال حاضر در زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان اقدامات زیادی صورت گرفته و تعداد زیادی از مددجویان در زمینه‌های مختلف از جمله قالي بافي و خياطي مشغول فعالیت هستند.