گمرکات قم رتبه اول ارزیابی و عملکرد سال 91 را کسب کرد

احمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب رتبه اول گمرکات استان قم در ارزیابی و عملکرد سال 91 اظهار داشت: گمرکات استان قم با احتساب نمره 1945 در بین 22 گمرک اجرایی کشور موفق به کسب این رتبه از سوی دفتر ارزیابی و عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارائی کشور شده است.
وی با بیان این که برای اولین بار است که این رتبه بندی و امتیازدهی در بین گمرکات اجرایی کشور انجام میشود، تصریح کرد: در این رتبه بندی شاخصهای عمومی و شاخصهای اختصاصی مدنظر قرار داده شده است.
مدیرکل گمرکات استان قم با اشاره به شاخصهای عمومی مورد توجه در این رتبه بندی گفت: شاخصهایی از جمله تحول اداری، استقرار دولت الکترونیک، توانمندسازی منابع، خدمت رسانی به مردم و شهروندمداری و نهادینه سازی فرهنگ سازمانی در بخش شاخصهای عمومی این رتبه بندی لحاظ شده است.
وی اضافه کرد: همچنین شاخصهایی از جمله میزان صادرات، واردات و درآمد گمرکات اجرایی در بخش شاخص های اختصاصی این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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