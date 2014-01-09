حجت الاسلام اکبر راشدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نرم افزار تخصصی عرفان 3 به زودی توسط مرکز نور عرضه می شود.

وی گفت: این نرم افزار حاوی متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در هزار و 258 جلد به زبان عربی و فارسی در قالب 15 موضوع است که به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید و به زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این موضوعات عبارت از طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه، فقه عرفانی، اخلاق، دعا و کتاب شناسی می‌باشند.

مدیر پروژه نرم افزار عرفان سه بیان کرد: این نرم افزار دارای دسته بندی‌های متعددی در بخش کتب خود است که به 9 محور از جمله عرفان عملی، عرفان نظری، ادبیات عرفانی، تفسیر عرفانی، طبقات و شرح احوال، اصطلاح نامه، اشعار و شروح، کتب عربی و فارسی دسته بندی می‌شوند.

وی گفت: این نرم افزار دارای امکانات و قابلیت‌های متعدد پژوهشی و فنی است که از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به جستجو در بیش از 197 هزار و 800 عنوان باب و سرفصل کتب به وسیله فهرست گزینشی، امکان محدود کردن دامنه جستجو در آیات، احادیث و اشعار موجود در متون برنامه، ارائه هفت عنوان فرهنگ نامه جهت دسترسی به معانی لغات، اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، دسترسی به شرح حال بیش از 2 هزار و 200 نفر از عارفان اسلامی در بخش طبقات عرفا اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین از دیگر امکانات این نرم افزار می توان به ارائه بیش از 200 عنوان کتاب از متون کهن ادبی و عرفانی، ارتباط و مقایسه بین متون موجود در برنامه، دسترسی آسان کاربران به آیات موجود در متون برنامه و امکانات دیگری از جمله یادداشت برداری، ذخیره و ویرایش و چاپ متن اشاره کرد.