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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

توسط مرکز نور/

نرم افزار تخصصی عرفان3 به زودی عرضه می‌شود

نرم افزار تخصصی عرفان3 به زودی عرضه می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر پروژه نرم افزار عرفان3 از عرضه این نرم افزار تخصصی توسط مرکز نور در آینده نزدیک خبر داد.

حجت الاسلام اکبر راشدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نرم افزار تخصصی عرفان 3 به زودی توسط مرکز نور عرضه می شود.

وی گفت: این نرم افزار حاوی متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در هزار و 258 جلد به زبان عربی و فارسی در قالب 15 موضوع است که به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید و به زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این موضوعات عبارت از طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه، فقه عرفانی، اخلاق، دعا و کتاب شناسی می‌باشند.

مدیر پروژه نرم افزار عرفان سه بیان کرد: این نرم افزار دارای دسته بندی‌های متعددی در بخش کتب خود است که به 9 محور از جمله عرفان عملی، عرفان نظری، ادبیات عرفانی، تفسیر عرفانی، طبقات و شرح احوال، اصطلاح نامه، اشعار و شروح، کتب عربی و فارسی دسته بندی می‌شوند.

وی گفت: این نرم افزار دارای امکانات و قابلیت‌های متعدد پژوهشی و فنی است که از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به جستجو در بیش از 197 هزار و 800 عنوان باب و سرفصل کتب به وسیله فهرست گزینشی، امکان محدود کردن دامنه جستجو در آیات، احادیث و اشعار موجود در متون برنامه، ارائه هفت عنوان فرهنگ نامه جهت دسترسی به معانی لغات، اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، دسترسی به شرح حال بیش از 2 هزار و 200 نفر از عارفان اسلامی در بخش طبقات عرفا اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین از دیگر امکانات این نرم افزار می توان به ارائه بیش از 200 عنوان کتاب از متون کهن ادبی و عرفانی، ارتباط و مقایسه بین متون موجود در برنامه، دسترسی آسان کاربران به آیات موجود در متون برنامه و امکانات دیگری از جمله یادداشت برداری، ذخیره و ویرایش و چاپ متن اشاره کرد.

 

کد مطلب 2211029

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