5.5 میلیارد ریال زکات در خرم آباد جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاحی صبح پنج شنبه در همایش تبلیغی ، فرهنگی زکات شهر زاغه به تشریح عملکرد کمیته امداد در حوزه های زکات، اکرام، شبکه نیکوکاری پرداخت و تصریح کرد: کمیته امداد این شهرستان در راستای افزایش جمع آوری زکات گام های مثبتی برداشته است.

فلاحی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه از مجموع 130 روستای مشمول زکات 110 روستا زکات پرداخت کرده اند، عنوان کرد: زکات جمع آوری شده توسط 120 عامل زکات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: طی سالجاری در مجموع پنج میلیارد و 572 میلیون و 700 هزار ریال زکات جمع آوری شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان خرم آباد در ادامه با بیان اینکه در پرداخت این زکات اولویت با فقرا و نیازمندان است و بعد از آن این مبلغ صرف تعمیر و تکمیل پروژه های عمرانی می شود، افزود: در این بخش تعداد 976 نفر پرداخت کننده زکات بوده اند.