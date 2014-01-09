20 پروژه عمراني دهه فجر در چالوس افتتاح مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدير رضايي پیش از ظهر پنجشنبه در اولين جلسه ستاد دهه فجر شهرستان گفت: امسال در بخش كشاورزي ، آسفالت راه ،آموزش و پرورش،گردشگري،كميته امداد و بهزيستي در شهرستان داراي پروژه هايي هستيم كه به مرحله افتتاح رسيده است.

رضايي مجموع پروژه ها را 20 پروژه در قالب 70 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: توسعه يك واحد مرغداري با اعتبار 12 ميليارد ريال در مرزن آباد، توسعه گلخانه روستاي نجار كلا، افتتاح چهار طرح اشتغال كميته امداد، ادامه آسفالت ولي آباد به مرزن آباد به طول دو كيلومتر، اتصال خيابانهاي جمشيدي،سنگ وارث و مسده در شهر هچيرود، مقاوم سازي يك واحد آموزشي در شهر،احداث و تجهيز يك واحد پذيرايي در كمربندي چالوس، احداث حسينيه مسجد روستاي نجاركلا و كلنگ زني مركز حمايتي كودكان بي سرپرست از جمله اين پروژه هاست.

وی با اشاره به عظمت وجودي بنيانگذار جمهوري اسلامي اظهار داشت: امام راحل و انقلاب كبير اسلامي باعث نجات ملت و همه مستضعفين عالم شد.

وي افزود: شهدا از سال 42 با نثار خون خود باعث تداوم و اقتدار انقلاب اسلامي شدند و همه ما مديون اين خون ها هستيم.

فرماندار چالوس تصريح كرد: در حال حاضر استكبار جهاني با پي بردن به قدرت و عظمت جمهوري اسلامي در مقابل شهدا و مردم ما زانو زده است.

رضايي بيان داشت: امروز ملت و رهبر انقلاب با تمام وجود در مقابل آمريكاي جهانخوار ايستاده است و عقب نشيني نخواهد كرد.

وي خطاب به مسئولين حاضر در جلسه گفت: رسالت تك تك ما در سنگر خدمتگزاري، خدمت به مردم كه وارثان اصلي انقلاب هستند مي باشد.

تشكيل 12 كميته فرهنگي و اجرايي ستاد دهه فجر چالوس

وي از فعاليت و تشكيل 12 كميته جهت انجام امور فرهنگي و اجرايي ستاد دهه فجر شهرستان چالوس خبر داد و گفت: در اين خصوص نياز است همه دستگاههاي شهرستان همكاري و تعامل لازم را با كميته هاي مختلف جهت هر چه بهتر برگزار شدن برنامه ها داشته باشند.

بهره برداري از نخستين واحد مرغداري سه طبقه استان مازندران

در ادامه مدير جهاد كشاورزي چالوس در خصوص پروژه هاي در دست افتتاح گفت: يك واحد مرغداري در مرزن آباد كه نخستين واحد مرغداري سه طبقه استان است در ايام دهه فجر به بهره برداري مي رسد.

يزدان قلي خزايي با اشاره به اينكه اين واحد مرغداري توليداتش از 20 هزار به 50 هزار قطعه مرغ افزايش يافته است افزود: تاكنون شش ميليارد ريال به اين واحد توليدي از محل اعتبارات كارگروه كشاورزي بصورت تسهيلات پرداخت شد و مابقي جزو آورده شخصي صاحب اين واحد توليدي است.

مرادنوري سرپرست شهرداري هچيرود نيز از اتصال و آسفالت در اين منطقه خبر داد و گفت: كار آسفالت خيابان جمشيدي به سنگ وارث به سمت مسده در حال اجرا است كه از سه فاز يك فاز آن اجرايي شده است.

مدير كميته امداد چالوس هم اظهار داشت: چهار طرح اشتغالزايي در ايام دهه فجر در چالوس به بهره برداري مي رسد.

بهرام كيا افزود: تاكنون تعداد 104 نفر جهت دريافت وام اشتغالزايي به بانك معرفي شدند كه از اين تعداد 45 نفر موفق به دريافت وام شدند.