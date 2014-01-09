سقوط 61 پله ای ایران در رده بندی های جهانی محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، دکتر معصومه ابتکار ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری مدیران استان گلستان، ابراز داشت: کشور ما در زمینه محیط زیست از شرایط خوبی برخوردار نیست که باید تلاش کرد در این زمینه به یک رویکرد اساسی در همه فعالیت های توسعه ای، صنعتی و دیگر موارد توسعه توجه شود.

وی افزود: ما معتقد نیستیم که فعالیت های اقتصادی باید به هیچ عنوان متوقف شود بلکه رشد اقتصادی باید با روش های سخت گیرانه تر همراه با محیط زیست همراه شود و در کنار مطالعات فنی که برای اجرای طرح ها انجام می شود مطالعات زیست محیطی هم به طور جدی دنبال شود.

سه و شش دهم درصد بیشتر ظرفیت های طبیعی کشور بهره برداری می شود

ابتکار با بیان این مطلب عنوان داشت: در حال حاضر در کشور ما سه و شش دهم درصد بیشتر از ظرفیت های طبیعی استفاده می کنند که اگر با این الگو پیش برویم محیط زیست کشور روز به روز بیشتر نابود می شود.

وی ادامه داد: همچنین هم اکنون مصرف انرژی در کشور پنج برابر کشورهای دیگر است و در زمینه تخریب منابع آبی و رودخانه ها در رده های اول دنیا هستیم.

معاون ریاست جمهور با بیان اینکه توسعه کشور مبتنی بر ظرفیت های طبیعی ایجاد می شود ، خاطر نشان ساخت: در برنامه ریزی هایی که ریاست جمهوری کشور برای توسعه انجام داده اند یکی از این محورها را به مسئله محیط زیست اختصاص داده اند .

وی افزود: ما نباید در طرح های توسعه به صورت بلدوزر وار پیش رویم و در کنار پیشرفت و توسعه باید به مسئله محیط زیست نیز توجه داشته باشیم و کاری کنیم که حداقل آسیب ها به محیط زیست وارد شود، چرا که توجه به این امر توسعه ای همه جانبه را به دنبال دارد

ابتکار با عنوان اینکه محیط زیست برای تسلط و تخریب نیست، بیان داشت: این مواهب الهی قانون خاص خودش را دارد و باید توجه داشت که در جهان سالهاست این دیدگاه به کنار رفته است و توسعه محیط زیست توسعه ای موازی با دیگر توسعه های به شمار میرود.

وی تصریح کرد: اگر توسعه ای قرار است اتفاق بیفتد باید بتوانیم به درستی آن را مدیریت کنیم و همچنین اگر برنامه ریزی برای کشور انجام می شود بایستی این برنامه ریزی با ظرفیت ها و قوانین محیط زیستی هماهنگ باشد.

احیا شورای عالی محیط زیست بعد از هفت سال تعطیلی

رئیس سازمان محیط زیست کشور با بیان این مطلب که شورای عالی محیط زیست بعد از هفت سال تعطلی امسال توسط ریاست جمهوری احیا شد، یادآور شد: در این شورا باید بررسی کنیم که در کجا قرار داریم و بر همین اساس به جلو برویم.

وی با اشاره به اینکه موضوع مصرف بهینه انژی باید به طور جدی در بین ادارت دولتی کلید بخورد ، ابراز داشت: امیدوارم استان گلستان جزء اولین استان هایی باشد که در این زمینه بتواند الگوی دیگر استان ها قرار بگیرد.

ابتکار اضافه کرد: با تلاش کنیم تا مصرف انرژی را در ادارات و نهادهای دولتی ، در ساختمان ها و خودروها به خوبی اجرایی کنیم و مدیریتی را با نام مدیریت سبز در کشور توسعه دهیم و همچنین در کنار این به مدیریت منابع اب نیز بپردازیم.

ایران بین 5/1 تا 3 درجه گرمتر شده است

وی با بیان اینکه ایران هفتمین تولید کنندگان گازهای گلخانه ای در جهان است، عنوان داشت: این امر باعث شده است تا کشور در طی سالهای اخیر حدود 5/1 تا سه در جه گرمتر شود و این امر باعث تبخیر بیشتر و تغییر الگوهای اقلیمی در کشور خواهد شد.

معاون ریاست جمهور با بیان اینکه در طی دو ماه گذشته حدود شش پلنگ کشته شده اند، اظهار داشت: نزدیک 1000 قلاده پلنگ در کشور بیشتر نمانده است که باید به این موضوع که این حیوانات جز< میراث طبیعی ما است توجه جدی داشه باشیم .