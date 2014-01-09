خراسان رضوی باید الگوی خدمات مهندسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی صبح پنجشنبه در نخستین همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مهمترین های اولویت های اقتصادی کشور فراهم کردن زمینه اشتغال است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث صادرات خدمات مهندسی و فنی اشتغال به همراه این امر محقق می شود و باید در این خصوص توجه ویژه ای صورت گیرد.

هاشمی اظهار کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر ایجاد اشتغال و کارآفرینی زمینه ساز انتقال تکنولوژی و فن آوری بین المللی است.

وی گفت: متاسفانه در بحث استفاده از سرمایه انسانی اقدامات مطلوبی صورت نگرفته و با توجه به اینکه 250 هزار مهندس فعال در سطح کشور وجود دارد اما صادرات خدمات فنی و مهندسی ضعیف عمل می کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از ضعف ها همین برگزاری همایش است که برای اولین بار است صورت گرفته با توجه به اینکه چند سال است شعار اقتصادی حرف اول مقام معظم رهبری است.

هاشمی گفت: با توجه به ظرفیت های زیادی که در کشور وجود دارد کشورهای همجوار جهت اجرای پروژه های عمرانی از ما خواهش دارند که متاسفانه ما از این ظرفیت های استفاده نمی کنیم.