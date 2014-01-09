اجرای طرح ممنوعیت استخدام در آموزش و پروش امکانپذیر نیست/ طرح مشاور رئیس جمهور برای یک میلیون شغل زنانه

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته نمایندگان و کارشناسان نسبت به صحبت وزیر آموزش و پرورش درباره طرح ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش واکنش نشان داده و گفته اند: عدم استخدام در این وزارتخانه منطقی نیست و باید به جای استخدام نیروی انسانی موجود ساماندهی شود.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش از مخالفان طرح ممنوعیت استخدام است و گفته است:با توجه به مصوبه آموزش و پرورش وزیر باید تکلیف نیروهای شرکتی و پیش دبستانی را معلوم کند. از سوی دیگر با ممنوعیت استخدام نمی توان کاری از پیش برد و باید به جای این دستورالعمل ها،نیروهای انسانی ساماندهی شده و سپس در صورت کسری نیرو مجوز جذب نیرو را دریافت کنند.

دستور توقف ممنوعیت استخدام منطقی نیست

از سوی دیگر یک کارشناس آموزشی معتقد است که براحتی نمی توان دستورالعملی مبنی بر توقف در استخدام صادر کرد، چرا که همه ساله تعدادی افراد از آموزش و پرورش بازنشسته شده و باید نیروهای لازم، کارآمد و متخصص به استخدام این وزارتخانه دربیایند.

به گفته محمد رضا محدث براساس قانون خدمات مدیریت کشوری، همه دستگاهها می‌توانند به تعداد یک سوم بازنشسته، نیرو جذب و استخدام کند.آموزش و پرورش مستثنی از این قانون نیست و باید براساس نیازهایی که در بخش های مختلف اداری، خدماتی و معلم وجود دارد، نیرو جذب کرد.اعلام ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش منطقی نیست و بهتر است به جای ممنوعیت، به فکر بهسازی و مدیریت نیروهای موجود و همچنین جذب افراد متخصص و مورد نیاز متناسب با نیازها باشیم.

بازماندن بیش از 11 درصد دانش آموزان از تحصیل

بازماندن کودکان از تحصیل تنها محدود به پایه ابتدایی نمی شود و بسیاری از دانش آموزان مقطع راهنمایی نیز شرایط ادامه تحصیل را به ویژه در مناطق روستایی و عشایری بدست نمی آورند. در حال حاضر آماری از بازماندن 11 درصد دانش آموزان راهنمایی از تحصیل منتشر شده است که به گفته مدیر کل آموزش متوسطه اول پوشش تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم و سوم راهنمایی به بیش از 88 درصد می رسد و مابقی این دانش آموزان از تحصیل در دوره متوسطه اول (راهنمایی) محروم شده اند.

عظیم محبی توضیح داده است: تعداد کل دانش آموزان متوسطه اول شامل پایه هفتم (اول راهنمایی) و پایه نهم(سوم راهنمایی) دو میلیون و 67 هزار و 786 نفر است. امسال نیز به فراخور اجرای طرح تحول دانش آموز پایه هشتم نداشتیم.

در آخرین آمار بررسی شده، از تعداد دو میلیون 67 هزار و 786 نفر، 88.5 درصد پوشش تحصیلی واقعی و 95 درصد پوشش تحصیلی ظاهری داشتند.

وجود 300 هزار بیسواد در تهران

تهران به رغم پایتخت بودنش و وجود امکانات بسیار زیاد یکی از کلانشهرها در بالا بودن آمار بی سوادی است که افراد به دلیل داشتن دغدغه کاری و مالی چندان تمایلی به آموختن ندارند.

در حال حاضر 300 هزار بی سواد در تهران وجود دارد که بنا بر توضیحات رئیس سازمان نهضت سوادآموزی شناسایی و دستیابی به آدرس و یا محل کار افراد بیسواد در استان تهران با وجود جمعیت زیاد این استان بسیار سخت است به همین دلیل باید آدرس دقیق این افراد و الزامات سوادآموزی آنها تهیه شود.

علی باقر زاده معتقد است شناسایی 300 هزار بی سواد در تهران با توجه به جمعیت 13 تا 14 میلیونی تهران کاری بست مشکل است. حتی اگر این افراد شناسایی شوند، متقاعد کردن آنها زمان بر است، چرا که در تهران شکل زندگی به گونه ای تعریف شده است که افراد خیلی زمان برای درس خواندن ندارند و یا ترجیح می دهند به جای وقت گذاشتن برای درس خواندن به کار و فعالیت بپردازند.

در این میان به نظر می رسد که نهادها و ارگان های مختلف باید نقش خود را در سوادآموزی و باسواد کردن شهروندان تهرانی به ویژه شهرداری تهران بیشتر کنند.

هدر رفتم هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه در آموزش و پرورش

وزير آموزش و پرورش، پراكندگي مراكز تصميم گيري را باعث هدر رفت سالانه يك هزار ميليارد تومان اعتبار آموزش و پرورش دانست.

به گفته علي اصغر فاني، تفكيك مراكز آمار ، فناوري اطلاعات و ارتباطات و برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني نتيجه ای جز كمبود قريب 50 هزار معلم و 58 هزار نيروي مازاد نداشته است. متاسفانه سالانه يك هزار ميليارد تومان اعتبار برای این کمبود ومازاد نیرو هدر مي دهد.

در این هفته وزیر آموزش و پرورش دو مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی را تفکیک کرد و دکتر خسرو نظری را برای ریاست این مرکز ادغام شده انتخاب کرد.

متناسب سازی حجم کتابهای درسی برای سال آینده

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور از متناسب سازی یا به عبارتی کاهش حجم کتاب های درسی خبر داده و گفته است: درسهایی که ما تدوین می کنیم با توجه به هفته های آموزشی که 34 هفته است تالیف می شود.اما گاه حوادث غیرمترقبه مانند آلودگی هوا منجر به این می شود که معلم و دانش آموز، آموزش هایشان بر اساس این هفته ها پیش نرود. همچنین در این میان برخی دروس است که با توجه به چگالی سنگین در فهم محتوا نیازمند پرداختن بیشتر از یک جلسه است به همین دلیل درصدد هستیم تا کتابها را با توجه به سنگینی و چگالی هر درس متناسب سازی کنیم.

انتقاد از سهم اندک زنان در پستهای مدیریتی و اجرایی

در دولت یازدهم نیز به رغم همه تصورات موجود، از توانایی زنان در پست های اجرایی و وزارتی چندان استفاده نشد و متاسفانه این موضوع مورد انتقاد بسیاری از فعالان حوزه زن و همچنین نمایندگان زن شد.

شهلا میرگلو بیات عضو فراکسیون زنان مجلس از جمله این افراد است. او معتقد است که دولت یازدهم نیز نقش زنان را نادیده گرفته و عملکرد دولت در این بخش متناسب با شعارهای داده شده نبوده است، چرا که سهم بیشتر زنان در این دولت بیشتر معطوف به پست های مشاوره ای است.

به گفته او، اگر بخواهیم سهم زنان در دولت یازدهم را بررسی کنیم می بینیم که سهم زنان بسیار اندک است و تنها یک معاون برای مرکز امور زنان که فی النفسه باید یک زن باشد،انتخاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه و یا انتخاب خانم امین زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور خلاصه می شود. این در حالی است که مجلس به ویزه فراکسیون زنان توقع داشت که حداقل یک یا دو وزیر کابینه یازدهم از میان زنان انتخاب می شدند.

این نماینده مجلس همچنین از کم شدن بیمه زنان خانوار نیز انتقاد کرده و گفته است: اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه نسبت به سال 92، 85 درصد کاهش داشته است و اعتبار سال آینده 15 میلیارد تومان تعریف شده است و باید دید که دولت چگونه می تواند تعهدات خود را برای بیمه کردن زنان خانوار اجرا می کند؟!

در روزهای پایانی هفته جاری مشاور رئیس جمهور طرحی را مبنی بر شعار ایجاد یک میلیون شغل زنانه پیشنهاد داده و گفته است باید همه دستگاه ها کاری کنند که این شعار محقق شود.

اکبر ترکان در همایش نقش زنان سرپرست خانوار توضیح داد که شهرداری تهران عملکرد مناسبی نسبت به زنان سرپرست خانوار داشته است و در همین راستان از تمام شهرداریها می خواهیم به دولت برای ارائه پروانه به مشاغل خانگی بویژه زنان سرپرست خانوار کمک کنند.

76 درصد زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر هستند

مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به وجود دو هزار و 500 زن سرپرست خانوار گفته است: 76 درصد زیر خط فقر هستند که این عدد، عدد بزرگی است. در جامعه سه دسته فقیر وجود دارد که یکی از آنها فقرای شاغل هستند که بخشی از آن را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.

82 درصد زنان سرپرست خانوار بیکارند

در همایش زنان سرپرست خانوار عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران نیز خطر افزایش زنان سرپرست خانوار را گوشزد کرد و گفت : در حال حاضر سرپرست 12 درصد خانوارهای ایرانی زن است که با توجه به رشد روز افزون، احتمال می دهیم تا سه سال آینده این آمار به 15 درصد برسد. این در حالی است که تنها 18 درصد از این زنان مشغول به کار بوده و 82 درصد بیکار هستند که این خود به تعداد افراد فقیر کشور اضافه می کند.

به گفته او، سیستان بلوچستان،خراسان جنوبی و خراسان رضوی بیشترین، کردستان، بویر احمد و قزوین کمترین تعداد زنان خانوار را دارد.