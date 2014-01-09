1400 طرح توان افزایی توسط کمیته امداد لرستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله منتظری صبح پنج شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: کمیته امداد استان لرستان به منظور ارتقاء سطح وضعیت اقتصادی و بنیه مالی خانواده های تحت حمایت و اقشار نیازمند جامعه طی 9 ماه نخست سال جاری اقدام به اجرای تعداد هزار و 445 طرح توان افزایی کرده است.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر 71 میلیارد و 994 میلیون ریال بابت اجرای این طرح ها هزینه شده است، تصریح کرد: این طرح ها در قالب مشاغل کوچک و خانگی در زمینه های مختلف شغلی عملیاتی شده است.

منتظری در ادامه سخنان خود صریح کرد: اعتبار اینگونه طرح ها از محل اعتبارات داخلی کمیته امداد، اعتبارات شورای عالی اشتغال کشور، اعتبارات بند 104 قانون بودجه سال جاری با همکاری بانک های عامل تامین شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان لرستان در ادامه بیان داشت: اجرای این طرح ها باعث حذف هزينه هاي مربوط به خريد، رهن و اجاره كارگاه و اياب و ذهاب، استفاده از نيروي كار ساير اعضاي خانواده و ايجاد زمينه هاي كار خانوادگي، امكان انتقال تجارب از طريق آموزش غيررسمي به شيوه استاد شاگردي بين اعضاء خانواده و... می شود.