به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی، ظهر پنچشنبه در همایش ائمه جماعات و مسئولان امور فرهنگی صنعت آب و برق کشور در دانشگاه فرهنگیان مشهد اظهار کرد: در حال حاضر حدود 97 درصد روستاهای کمتر از 20 هزار خانوار و 100 درصد روستاهای بیش از 20 هزار خانوار تحت پوشش برق قرار گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه ما نگاهمان باید به سمت آینده باشد، افزود: وزارت نیرو برای تامین منابع آب و برق وظیفه و رسالت سنگینی را بر دوش دارد زیرا هم اکنون در این دو بخش دچار بحران ها و مشکلاتی هستیم.

قائم مقام وزیر نیرو از وجود 52 میلیون مشترک آب و برق در کشور خبر داد و افزود: وزارت نیرو باید خدمات بی وقفه و پایداری را به مردم ارائه دهد و به منظور ارائه خدمات مطلوب اصطلاح پایین شهر و بالا شهر برای این وزارتخانه مفهومی ندارد.

مصرف 96 میلیون متر مکعب آب در سراسر کشور

محمودی ادامه داد: هم اکنون در سراسر کشور 96 میلیون متر مکعب آب مصرف می شود که از این میزان 44 درصد آب مصرفی و 52 درصد آب زیرزمینی است.

قائم مقام وزیر نیرو با اعلام اینکه 92 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود، یادآور شد: کشور ما در حال حاضر در بخش آب های جاریه با 48 درصد کاهش روبرو بوده و از بین 609 دشت کشور در 290 دشت، منابع آب زیرزمینی پایین رفته است.

وی ادامه داد: طی 29 سال از 47 هزار حلقه چاه به 7 هزار و 63 هزار حلقه چاه رسیده ایم و شدت حفر چاه طی این سالها بسیار زیاد بوده طوری که از این پس اگر بخواهیم چاهی را حفر کنیم، نه تنها آب بیشتری را بدست نمی آوریم بلکه هزینه های بسیاری بر ما تحمیل شده و به آب شور می رسیم.

کیفیت منابع آب پایین آمده است

وی با تاکید بر اینکه در کل کشور کیفیت منابع آب پایین آمده است، افزود: 33 درصد میزان راندمان آبیاری کشورمان نسبت به سایر نقاط دنیا پایین تر است.