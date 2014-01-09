پروژه راه آهن قزوین- رشت 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود نصرآزادانی ظهر پنجشنبه، هنگام بازدید وزیر راه و شهرسازی از عملیات ساخت راه آهن قزوین- رشت در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مسیر راه آهن قزوین- رشت 164 کیلومتر طول دارد که 40 کیلومتر آن از کوهین به لوشان دو خطه خواهد شد تا به نیازهای آینده پاسخگو باشیم.

وی افزود: عملیات زیر ساخت این پروژه از سال 84 اغاز شده و در حال حاضر 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون 700 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

معاون ساخت و توسعه راه آهن کشور بیان کرد: در این مسیر 22 کیلومتر تونل 62 دهنه پل به طول 9 کیلومتر پیش بینی شده که شش دهنه پل محوری و استراتژیک است.

وی اظهارداشت: با زیرساخت های انجام شده و رعایت نکات فنی سرعت قطارهای باری این مسیر 120 کیلومتر و مسافری 160 کیلومتر خواهد بود.

نصرآزادانی یادآورشد: با توجه به بازارهای هدف در استان گیلان پیش بینی می شود در سال اول بهره برداری از این پروژه سالانه پنج تا هفت میلیون تن کالا و تا یک میلیون و 400 هزار نفر مسافر جابجا شود.

وی بیان کرد: این محور ارتباطی کریدور شمال، جنوب بخش وسیعی از کشورهای آسیایی و اروپایی را تحت پوشش قرار خواهد داد و رفت و آمد در این مسیر تسریع خواهد شد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن کشور گفت: با ارائه حمل و نقل ترکیبی در این کریدور که به لحاظ کاهش هزینه ها و زمان مسیر بار در مقایسه با وضعیت کنونی ویژگی های خاصی دارد و به کشورهای مختلف این مسیر امکان می دهد تا در تجارت بین آسیا و اروپا با امکانات حمل و نقل چند وجهی کالاهای خود را با سرعت حدود دو برابر در مقایسه با کانال سوئد با یکدیگر مبادله کنند.

وزریر راه و شهرسازی دقایقی پیش برای بازدید از بيمارستان 96 تختخوابی تاكستان عازم این شهرستان شد.