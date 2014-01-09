به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری پیش از ظهر امروز در مراسم تقدیر از مجاهدت های تبلیغی روحانیون و مبلغین استان در ایام محرم و صفر در میان جمعی از طلاب و علما و مبلغین دینی استان، اظهار کرد: این جلسه به منظور قدردانی از زحمات مبلغین مرد و زن استان که در طول این دو ماه در مناطق مختلف زحمات فراوانی کشیده اند، برگزار شده است.

وی افزود: ای کاش ما نیز می توانستیم همانند این روحانیون به نقاط دور دست استان برویم ولی خوشحالیم که در استان ما طلاب و علما فعالیت چشمگیری در این زمینه دارند.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان ادامه داد: اکنون خیلی ها به دنبال این هستند که مردم ما را منحرف کنند و اکنون وقت آن رسیده است که ما تلاش خود را بیشتر کنیم و آن ها از خطرات احتمالی دور نگه داریم.

آیت الله جزایری با بیان این که خطراتی که امروز مردم ما را تهدید می کنند در گذشته وجود نداشتند، گفت: اکنون با تهاجم وهابیت مواجه هستیم در حالی که ما ایراد های صحیحی را به افکار پوچ آن ها وارد کرده ایم ولی بازهم قصد دارند هیاهو راه بیاندازند.



وی اظهار کرد: در فضای نظام مقدس جمهوری اسلامی باید فرصت ها را غنیمت بشماریم و به مردم خدمت کنیم زیرا مکتب اهل بیت(ع) مکتب انسان ساز است و ما امیدواریم در همین راستا بتوانیم به خوبی عمل کنیم.

