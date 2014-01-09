فرماندار جدید شهرستان بروجرد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع فرماندار سابق و معارفه فرماندار جدید شهرستان بروجرد با حضور معاون وزیر کشور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، استاندار لرستان و مسئولان استانی و شهرستانی در تالار دکتر زرینکوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی از سوی وزارت کشور و پیشنهاد استانداری لرستان منوچهر فراقی به عنوان فرماندار جدید شهرستان بروجرد معرفی و از زحمات و خدمات مهدی پازوکی سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد قدردانی شد.

بنابر این گزارش فرمانداری بروجرد از شهریورماه سال 91 پس از انتصاب سجاد معین فارسانی فرماندار این شهرستان به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان به وسیله سرپرست اداره می شده است.

سجاد معین فارسانی نیز از خردادماه سال 89 تا شهریور سال 91 مسئولیت فرمانداری بروجرد را بر عهده داشت و پس از وی مهدی پازوکی به عنوان سرپرست 15 ماه این مسئولیت را بر عهده گرفت تا بالاخره امروز منوچهر فراقی سکان فرمانداری بروجرد را در دست گیرد.

منوچهر فراقی نیز اهل بروجرد بوده و پیش از این در استان لرستان طی سالهای 86 تا 89 مسئولیت معاونت عمرانی استانداری لرستان را بر عهده داشته است.