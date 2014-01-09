دو باند سرقت در لرستان منهدم شدند/ کشف 26 فقره انواع سرقت

سرهنگ قدرت الله دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای تدابیر فرماندهی انتظامی لرستان و با توجه به سرقت های سیم برق از چاه های کشاورزی در استان که باعث رعب و وحشت در بین کشاورزان شده بود، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پلیس آگاهی استان با بهره گیری از منابع خبری و تلاش شبانه روزی کارآگاهان، سارقین را شناسایی و در چندین عملیات مستمر تعداد سه نفر سارق را در این خصوص دستگیر کردند، افزود: به دنبال دستگیری سارقین در بازجویی های به عمل آمده از آنان سارقین به تعداد 14 فقره سرقت سیم برق و وسایل کشاورزی اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه ماموران پلیس آگاهی همچنینی موفق به شناسایی یک باند دیگر شدند، تصریح کرد: با تلاش مامورین پلیس آگاهی این باند نیز متلاشی شده و تعداد سه نفر دیگر دستگیر شدند.

سرهنگ دالوند ادامه داد: در بازجویی های به عمل آمده از این باند نیز سارقان به 12 فقره انواع سرقت اعتراف کردند و مقادیری اموال مسروقه نیز در منازل سارقین کشف شد.

وی با بیان اینکه در مجموع 26 فقره انواع سرقت در استان کشف شده است، یادآور شد: این پرونده ها به همراه متهمین تحویل مراجع قضایی و درباره آنان قرار مناسب صادر شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان در پایان با تاکید بر اینکه بررسی ها نشان می دهد عواملی از جمله بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، فقر، سست شدن مبانی تحکیم خانواده و اعتقادات مذهبی، احساس نیاز و عادت به سرقت و لذت های زودگذر و از سوی دیگر ضعف حفاظت فیزیکی اماکن و اموال از جمله عوامل است که تاثیر مستقیم در میزان سرقت دارد، گفت: از همشهریان خواستاریم تا در حفظ اموال خود کوشا بوده و نکات ایمنی را رعایت کنند.

