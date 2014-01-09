جاده پارک ملی گلستان مسیر گردشکری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار ظهر پنج شنبه در جلسه شورای ادارای مدیران استانداری استان ابراز داشت: مصوبه دولتی این جاده در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی تصویب شده است اما متاسفانه بعدها به این موضوع توجه نشد و کار نیمه تمام ماند.

وی افزود: این جاده می تواند مایه تحول برای استان در حوزه گردشگری باشد و همچنین راه بسیار خوبی برای نجات پارک ملی گلستان است .

صندوق محیط زیست ایران را راه اندازی می کنیم

ابتکار بیان داشت: امیدواریم با راه اندازی صندوق محیط زیست ایران در مجلس شورای اسلامی بتوانم از طرح های اینچنینی که باعث حفظ منابع زیست محیطی ما می شود حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه استان گلستان نسبت به استان های دیگر وضعیت بهتری را دارد، خاطرنشان ساخت: در استان گلستان مشکلات زیادی در حوزه محیط زیست وجود دارد ولی خوشبختانه هنوز منابع طبیعی خدادادی زیادی وجود دارد که می توانیم با اجرای طرح های حفاظت از جنگل ها در کنار استفاده از مواهب گردشگری، مردم نیز بتوانند بهره برداری های مناسبی را انجام دهند.

جزیره آشورا ده می تواند منطقه گردشگری مناسبی برای استان باشد

معاون ریاست جمهور با بیان اینکه مناطق زیادی از جمله جزیره آشوراده در استان برای توسعه گردشگری وجود دارد که باید به آنها توجه شود، عنوان داشت: آشوراده به دلیل شکننده بودن آن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد که ساخت و ساز سازه ای در آن با احتیاط بیشتری انجام شود.

وی افزود: آشوراده منطقه گردشگری بسیار مناسبی را برای استان به وجود خواهد آورد که بدون شک باعث ایجاد توسعه پایدار خواهد شد.

ابتکار با اشاره به حوزه پسماند تصریح داشت: مدیریت پسماند در استان گلستان نسبت به دیگر استان های شمالی از وضعیت بهتری برخوردار است اما هنوز در برخی از جاها مخصوصا در حوزه روستایی عقب است که نیازمند توجه بیشتر است.

وی با بیان اینکه با توسعه راه آهن در استان گلستان موافقیم، ادامه داد: راه آهن به عنوان حمل و نقل سبز به شمار می رود و البته در کنار توسعه این موضوع باید به مسائل زیست محیطی نیز توجه شود.

رئیس سازمان محیط زیست کشوربا اشاره به موضوع تالاب ها افزود: تالاب ها از جاذبه های گردشگری محسوب می شود که باید برای آنها طرح های خوبی را اجرا کنیم و امکان یابی مناسب برای آن باید انجام شود و همچنین تمامی ملاحظات زیست محیطی نیز باید رعایت شود.

وی در پایان تصریح کرد: سند آمایش و توسعه محیط زیست می تواند کمک کننده باشد تا شرایط و ضوابط زیست محیطی در همه بخش های عملیاتی بهتر رعایت شود.