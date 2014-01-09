طرح شناسایی و برخورد با سارقان در دستور کار پلیس خرم آباد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی چندین فقره سرقت خودرو، لوازم خودرو و مغازه طرح شناسایی و برخورد با سارقان با تشکیل تیم های تخصصی و ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با تلاش ماموران کلانتری 14 فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد یک نفر سارق شناسایی و دستگیر شد، تصریح کرد: در بازجویی های تخصصی از این سارق دستگیر شده وی تا کنون به 8 فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد همچنین با اشاره به دستگیری دو نفر سارق کولر و مغازه در روز گذشته گفت: کشف سه دستگاه خودرو و دستگیری سه نفر در راستای مواد مخدر از دیگر اقدامات روز گذشته توسط ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد است.

سرهنگ نجفی با تاکید بر اینکه همکاری مردم در دستگیری، شناسایی و برقراری نظم و امنیت مهم است، یادآور شد: همکاری مردم در راستای حمایت از پلیس در اجرای طرح ها شایسته قدردانی است.

