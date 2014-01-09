کارخانه خزر خز راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی پزشکی ظهر پنجشنبه در آیین معارفه شهردار این شهر، پیگیری راه اندازی شرکت خزر خز که می تواند هزار و 500 نفر را مشغول بکار کند، را از مدیران ارشد خواستار شد.

وی بیان داشت: دیدگاههای شورای اسلامی دور چهارم تنکابن با هم متفاوت است اما بدور از هرگونه هیاهو تلاش خود را در جهت حل مشکلات شهری و رسیدگی به امور آن معطوف کرده است.



پزشکی افزود : بیکاری موجود در شهر ، گرانی ، راه اندازی پروژه های بزرگ گردشگری ، جاده ساحلی و پیگیری احداث پل چهارم چشمه کیله تنکابن از جمله مواردی است که شورای تنکابن بدنبال حل آن است.



رئیس شورای شهر تنکابن گفت : بدور از هرگونه جناح ها و گرایش ها، احترام به منافع مردم سرلوحه کار ما است.



ابراهیم هاشمی فرماندار ویژه تنکابن نیز گفت: در شرایط کنونی کشور کار کردن مشکل است.

وی افزود : انتقاد کردن آسان است و باید همه مدیران در کنار همدلی و تعامل ضمن احترام به تمامی گرایش ها در جهت ارتقاء توسعه یافتگی شهرستان کوشش کرده و از دایره اخلاق اسلامی خارج نشوند.

