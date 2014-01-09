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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۳۷

پزشکی:

کارخانه خزر خز راه اندازی شود

کارخانه خزر خز راه اندازی شود

تنکابن - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر تنکابن خواستار راه اندازی کارخانه تعطیل شده خزر خز شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی پزشکی ظهر پنجشنبه در آیین معارفه شهردار این شهر، پیگیری راه اندازی شرکت خزر خز که می تواند هزار و 500 نفر را مشغول بکار کند، را از مدیران ارشد خواستار شد.

وی بیان داشت: دیدگاههای شورای اسلامی دور چهارم تنکابن با هم متفاوت است اما بدور از هرگونه هیاهو تلاش خود را در جهت حل مشکلات شهری و رسیدگی  به امور آن معطوف کرده است.

پزشکی افزود : بیکاری موجود در شهر ، گرانی ، راه اندازی پروژه های بزرگ گردشگری ، جاده ساحلی و پیگیری احداث پل چهارم  چشمه کیله تنکابن از جمله مواردی است که شورای تنکابن بدنبال حل آن است.

رئیس شورای شهر تنکابن گفت : بدور از هرگونه جناح ها و گرایش ها، احترام به منافع مردم سرلوحه کار ما است.

ابراهیم هاشمی فرماندار ویژه تنکابن نیز گفت: در شرایط کنونی کشور کار کردن مشکل است.

وی افزود : انتقاد کردن آسان است و باید همه مدیران در کنار همدلی و تعامل ضمن احترام به تمامی گرایش ها در جهت ارتقاء توسعه یافتگی شهرستان کوشش کرده و از دایره اخلاق اسلامی خارج نشوند.
 

کد مطلب 2211062

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