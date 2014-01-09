تشکیل صندوق تامین مالی خرد روستایی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، کمال طاهریان صبح پنج شنبه در نشستی با مدیر امور شعب پست بانک استان سمنان در محل استانداری، ضمن شرح اهداف، ویژگیها و فرایند چگونگی شکل گیری صندوق تامین مالی خرد روستایی، از تشکیل این صندوق در استان خبر و افزود: اقدامات موثر دولت تدبیر و امید جهت رفع مشکلات روستائیان در راستای اهداف تشکیل این صندوق بوده است.

وی با بیان اینکه کمک به معیشت روستائیان اصلی ترین هدف تشکیل صندوق تامین مالی خرد روستایی است، ویژگیهای برجسته این طرح را مدیریت منتخبین مردم روستا بر این صندوق و سرمایه گذاری معادل دو برابری سرمایه مروری از سوی پست بانک برشمرد.

عبدالمحمد قادری فر مدیر شعب پست بانک استان سمنان نیز در این نشست ضمن اعلام آمادگی جهت اجرا کردن این طرح در سطح استان، از وجود 104 دفتر ICT روستایی در سطح استان خبر داد و افزود: این مدیریت آمادگی دارد در صورت وجود زیر ساخت های لازم و استقبال روستائیان عزیز این خدمت را در سطح کلیه روستاهای استان گسترش دهد.

در این نشست مقرر شد تا در اولین گام تعداد 50 دفتر فعال پست بانک جهت تعیین معتمدان و معرفی دهیار و عضو شورا از سوی مدیریت شعب پست بانک و دفتر امور روستایی ارائه شود و همچنین ظرف 15 روز فهرست اعضاء صندوق با استعلام از فرمانداری ها توسط دفتر امور روستایی و شوراها معین شود.

اطلاع رسانی لازم، ابلاغ دستورالعمل اجرایی صندوق مدیریت پست بانک برای اجرایی شدن طرح از اول بهمن سالجاری، انجام امر آموزش هیئت مدیره صندوق ها و برنامه ریزی مناسب برای ایجاد انگیزه در سایر دفاتر نیز از دیگر مصوبات این نشست بود.