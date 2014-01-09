ضرورت رفع مشکلات فرهنگی بروجرد/ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگان است

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید شهرستان بروجرد در تالار دکتر زرین کوب افزود: مردم بروجرد مردمی قدرشناس و شایسته خدمت بیشتر هستند.

وی از استاندار لرستان به عنوان فردی کوشا، متعهد و دلسوز به مسائل استان یاد کرد و بیان داشت: خوشبختانه توان اجرایی استاندار لرستان بالا بود و ایشان دارای شخصیتی اجرایی و عمرانی هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظارات مردم از مسئولان استان بالا است، به راهبردهای مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به نام حماسه سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و افزود: امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم و تمام ظرفیت استکبار در این جهت به کار گرفته شده است که این ملت نتواند قله رفیع اقتصاد را فتح کند.

وی همچنین با اشاره به معرفی فرماندار جدید شهرستان بروجرد افزود: امروز با توجه به انسجامی که در استان لرستان حاکم است نیازمند حرکت در مسیر تحول در استان در بخشهای متعدد هستیم.

بروجردی همچنین با بیان اینکه انتخابهای مناسب مدیران از سوی استاندار لرستان متناسب با شرایط بوده استان است، خطاب به فرماندار جدید بروجرد از وی خواست به عنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در تمامی جلسات معاونین استانداری برای پیگیری منافع بروجرد شرکت داشته باشد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین نرخ بیکاری در استان بالا بوده اما ظرفیتهای بالایی نیز وجود دارد که باید نسبت به بکارگیری آنها اقدام شود.

وی ادامه داد: بر خلاف گذشته شرایط برای ایجاد زیرساختهایی مانند فرودگاه، راه آهن و نیروگاه 500 مگاواتی در شهرستان بروجرد آماده است و در این زمینه به یک تحول عظیم نیاز داریم.

بروجردی همچنین با ابراز نگرانی و انتقاد از وضعیت موجود فرهنگی در بروجرد افزود: بروجرد شهر دارالمومنین بوده و مشکلات فرهنگی موجود در شان مردم این شهر نیست.

وی با بیان اینکه امر به معروف ونهی از منکر وظیفه همگان است تصریح کرد: ما در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم و هزاران شهید تقدیم کرده ایم و انتظار به حق متدینین و خانواده های شهداء این است که به بعد فرهنگی شهر بیشتر توجه شود.