۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

سردار ملکی:

فرهنگ شهدا را به نسلهای جامعه منتقل کنیم

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران گفت: ما باید با تمام توان در خدمت شهدا باشیم و فرهنگ شهدا را به نسلهای جوان منتقل کنیم تا آنها راه انقلاب را ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم تدفین شهدای گمنام شهرستان بابلسر گفت: امروز امنیت، اقتدار و قدرت، پسشرفت علمی و سیاسی مدیون شهدا هشتیم.

وی اظهار داشت: امروز اگر مسئولان مملکتی ما در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی سرافرازانه تحمل می کنند، دانش آموختگان مکتب شهادتند.

وی در ادامه افزود: ما افتخار می کنیم که 220 هزار شهید در این مملکت در راه دین داده ایم و این می تواند یک فرهنگ مقاومت برای همه مردم باشد و اگر ما شهدا را فراموش نکنیم و با دیده دل به آنها بنگریم، انقلاب اسلامی ما بیمه خواهد شد.

حجت الاسلام طلابیان امام جمعه بابلسر نیز گفت: حضور شهدا در شهر روح ایثار را دوباره در بین مردم و کوچک و بزرگ زنده می کند و شهدا به یاد مردم می آورند که راه را گم نکنند، روش زندگی درست را فراموش نکنند و یکی از معنای زنده بودنشان همین است که این شهدا حیات تازه ای به شهر داده اند.

وی بیان داشت: جوانان باید با مطالعه زندگی شهدا، راه و رسم زندگی کردن را بیاموزند و با مطالعه رشادت جوانان گذشته، روحیه رشادت در جوانان اموز بالا می رود و راهیابی دشمن به این روحیه و راه ضربه زدن به آن را می بندد.

کد مطلب 2211080

