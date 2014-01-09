فرهنگ شهدا را به نسلهای جامعه منتقل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم تدفین شهدای گمنام شهرستان بابلسر گفت: امروز امنیت، اقتدار و قدرت، پسشرفت علمی و سیاسی مدیون شهدا هشتیم.

وی اظهار داشت: امروز اگر مسئولان مملکتی ما در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی سرافرازانه تحمل می کنند، دانش آموختگان مکتب شهادتند.

وی در ادامه افزود: ما افتخار می کنیم که 220 هزار شهید در این مملکت در راه دین داده ایم و این می تواند یک فرهنگ مقاومت برای همه مردم باشد و اگر ما شهدا را فراموش نکنیم و با دیده دل به آنها بنگریم، انقلاب اسلامی ما بیمه خواهد شد.

حجت الاسلام طلابیان امام جمعه بابلسر نیز گفت: حضور شهدا در شهر روح ایثار را دوباره در بین مردم و کوچک و بزرگ زنده می کند و شهدا به یاد مردم می آورند که راه را گم نکنند، روش زندگی درست را فراموش نکنند و یکی از معنای زنده بودنشان همین است که این شهدا حیات تازه ای به شهر داده اند.

وی بیان داشت: جوانان باید با مطالعه زندگی شهدا، راه و رسم زندگی کردن را بیاموزند و با مطالعه رشادت جوانان گذشته، روحیه رشادت در جوانان اموز بالا می رود و راهیابی دشمن به این روحیه و راه ضربه زدن به آن را می بندد.