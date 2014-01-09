مسابقه تیر اندازی جام رسانه های خراسان رضوی با معرفی نفرات و تیم های برتر پایان یافت

سرهنگ دوم جواد علما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه تیر اندازی با تفنگ بادی جام رسانه خراسان رضوی که از صبح پنج شنبه در سالن شهید برنسی مشهد آغاز شده بود با معرفی تیم ها و نفرات برتر پایان یافت.

وی افزود: در قسمت تیمی این رقابت دوستانه تیم روزنامه خراسان اول، تیم دانشکده خبر مشهد دوم و تیم خبرگزاری های موفق به کسب سوم این مسابقه شدند.

فرمانده بسیج رسانه استان همچنین با بیان نفرات برتر در بخش انفرادی مسابقه تیر اندازی جام رسانه های استان اظهار کرد: ملیحه ترشیزی و مریم توکلی هر دو از روزنامه خراسان به ترتیب موفق به کسب مقام اول و دوم شدند و همچنین زهرا طوسی از خبرگزاری مهر موفق به کسب مقام سوم انفرادی جام رسانه استان شد.

سرهنگ علما هدف از برگزاری این مسابقه را ایجاد شور نشاط بیشتر و همچنین فضایی برای صمیمیت بین اصحاب رسانه استان دانست و اظهار کرد: طی مراسمی از نفرات و تیم های برتر تجلیل خواهد شد.