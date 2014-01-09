هوشیاری زرگر تبریزی و ناکامی سارقان مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صابر عباس زاده پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: بنا به اعلام صاحب مغازه زرگري به هويت (ی ـ الف) دو نفر مرد حدودا 25 ساله با لهجه فارسي با خودروي پرايد نقره اي به محل مراجعه کرده و پس از آن یکی از آنها وارد مغازه شده و با شک صاحب مغازه با سارق درگیر و از ورود فرد ديگر جلوگیری کرده است.

وی اضافه کرد: سارق دوم از بیرون مغازه زرگری اقدام به تیراندازی کرد اما به جهت رعایت اصول ایمنی در مغازه سرقت نافرجام ماند.

رئیس پلیس آگاهی استان اظهار داشت: هيچ گونه خسارت مالي و جاني در جریان این سرقت صورت نگرفته و هر دو سارق از محل متواري شدند.

سرهنگ عباس زاده تصریح کرد: خودرو استفاده شده توسط سارقان نیز قبل از این سرقت در یکی از خيابان تبريز مورد سرقت واقع شده بود.

وی از اجرای طرح مهار در حوزه کلانتري هاي درون شهري و برون شهري و يگان امداد و فوريتي های 110 خبر داد و گفت: طبق اجرای این طرح تلاش برای شناسایی و دستگیری سارقان ادامه دارد و نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد.