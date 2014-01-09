کمبود روحانی در نهادهای تبلیغی از مشکلات عمده خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین بلک پیش از ظهر امروز در مراسم تقدیر از مجاهدت های تبلیغی روحانیون و مبلغین استان در ایام محرم و صفر اظهار کرد: در پایان فصل تبلیغ در محرم و صفر بهانه ای شد تا در خدمت علمای محترم و مبلغینی که در کسوت تبلیغ و مکتب اهل بیت تلاش وصف ناپذیری کردند باشیم و از زحمات آن ها قدردانی کنیم.



وی افزود: مهمترین بخش های فرهنگی جامعه ما را معارف دینی و مذهبی مردم تشکیل می دهند و معرفی مردم ما چیزی به غیر از فرهنگ غنی اسلام و اهل بیت نیست.



مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: این استحکام در باورها و اعتقادات مردم با تلاش مستمر و همیشگی علمای بزرگوار در طول تاریخ به وجود آمده است. علمای ما علاوه بر نخبه پروری خودشان نیز به صورت مستقیم در امر ارشاد مردم حضور داشته اند.



بلک بیان کرد: اکنون در استان به خصوص در حوزه های علمیه سراسر استان مجاهدت ها در زمینه تبلیغ با شتاب بیشتری نسبت به سایر استان ها انجام می شود که این حرکت پس از پیروزی انقلاب شدت گرفت.



وی اظهار کرد: در گذشته در شهرستان های دوردست تنها یک روحانی غیر بومی در آن شهر حضور داشت ولی اکنون جمع علمای حاضر در شهرستان ها قابل توجه است و تعداد آنها با گذشته قابل قیاس نیست.



مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: با این وجود همچنان در برخی از شهرستان ها با کمبود روحانی در نهادهای تبلیغی مواجه هستیم که یکی از مشکلات عمده ما به شمار می رود.



بلک افزود: هم اکنون 150 خانه عالم در سطح استان به خصوص روستاها داریم که هنوز تعدادی از این خانه ها با کمبود روحانی مواجه هستند ولی در برخی مناطق تعدادی از روحانیون تبلیغات خوبی را دارند و انتظار داریم تعداد روحانیونی که در این خانه های عالم فعالیت تبلیغات می کنند، بیشتر شود.



وی اظهار کرد: در استان خوزستان امسال بیش از سه هزار مبلغ در مجالس سیدالشهدا و محافل تبلیغی حضور پیدا کردند که علاوه بر اقامه نماز جماعت حدود 280 هزار جلسه انس با سیدالشهدا را نیز برگزار کردند.



مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان بیان کرد: وظیفه ما این است که تلاش های برخاسته از روحانیت در زمینه تبلیغات را همیشه بازگو کرده و این زحمات را پاس بداریم ولی همواره باید بگوییم که کارهای تبلیغی باید در اولویت کار قرار گیرد تا بتوانیم مباحث مختلف و دغدغه های مردم از قبیل سوالات و نیازهای فکری و عقیده ای جوانان را پاسخ دهیم.



بلک اظهار کرد: رضایت مندی و خوشنودی مردم در محافل سیدالشهدا نشان دهنده فعالیت خوب و چشمگیر حوزه های علمیه استان بود و این توانمندی حوزه های ما را نشان می دهد.



وی در خصوص علت عدم حضور حجت الاسلام و المسلمین سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این مراسم گفت: حجت الاسلام و المسلمین سعیدی با وجود این که اشتیاق زیادی برای حضور در این مراسم داشت و از بامداد امروز در فرودگاه تهران حضور پیدا کرده بود به دلیل شرایط نامساعد جوی پروازها کنسل شد و نتوانست در این مراسم حضور یابد.

