انیمیشن جزیره بیداری در جشنواره عمار اکران شد

حمید رضا ملازینل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جشنواره عمار را نگاهی به گفتمان انقلاب اسلامی است اظهارداشت: این جشنواره با تکیه بر آموزه های دینی ریشه در سرچشمه های جوشان و پویای انقلابی دارد،



وی در خصوص فلسفه جشنواره فیلم عمار بیان کرد: از سال ۸۸ تا کنون با همت دردمندان انقلابی، جشنواره ای جهت ترمیم و ساختارشکنی در عرصه سینمای ایران شکل گرفته، با وجود نوپایی این مولود سینمایی، بیم و هراسی در بدنه مخالفان اندیشه های انقلابی در داخل و خارج به راه افتاده است.



دبیر این جشنواره تصریح کرد: دلیل عمده این حساسیت ها در فلسفه وجودی جشنواره عمار نهفته است، چون جشنواره عمار، نگاهی به گفتمان انقلاب اسلامی دارد و هر نگاه و اندیشه انقلابی با سیل اندیشه های انحرافی مواجه خواهد شد از این رو بهترین راه مقابله، تبیین همه جانبه فلسفه تأسیس این جشنواره در سطح عمومی جامعه است.



وی افزود: نزدیک به ۱۰ اثر از فیلم های کوتاه، تیزر و کلیپ به صورت جداگانه اکران می شود و براساس آن زمان فیلم ها متفاوت بوده به طوری که از یک دقیقه شروع و به ۷۷ دقیقه نیز می رسد.



"جزیره بیداری" با تکنیک فلش انیمیشن در هفت دقیقه و 30 ثانیه در مرکز انیمیشن حوزه هنری قزوین تولید شده به صورت نمادین با زبان طنز به موضوع جنبش بیداری ملت‌های مسلمان می پردازد.



در این فیلم نقش مخرب استعمارگران و شرکت‌های سودجوی غربی در خاورمیانه، همدستی برخی کشورهای عربی منطقه با استعمارگران غربی و قیام ملت‌های مسلمان خاورمیانه و جنبش بیداری آنان را روایت می کند.



فیلمهای جشنواره عمار با حضور جمعی از هنرمندان وعلاقه مندان به سینمای انقلاب اسلامی در تالار حافظ حوزه هنری قزوین اکران می شود.



مراسم اختتامیه این جشنواره ۲۱ دی ماه برگزار خواهد شد.