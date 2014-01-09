تشکیل ستادهای مردمی برای برگزاری برنامه های دهه فجر در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بهارستان پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر بهارستان اظهار داشت: ایام الله دهه فجر یادآور رخداد عظیمی است که باعث عزت و سربلندی کشور در سطح جهانی شده است.

سعید ناجی افزود: این ایام مناسب ترین فرصت برای بازنگری و آگاهی بخشی ابعاد کیفی و حرکتی، زوایا و عوامل پیروزی و دستاوردهای انقلاب برای عموم مردم بویژه جوانان است.

این مسئول عنوان کرد: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اتفاق عظیمی بود که توانست با تأثیرات ملی و بین المللی، تمام نظام و ساختار سیاسی جهان و حاکم نظام بین الملل را تحت الشعاع قرار دهد.



فرماندار شهرستان بهارستان با اشاره به جایگاه والای رهبر کبیر انقلاب و مرجعیت دینی، شهدای انقلاب، توجه به ارزشهای دینی ادامه داد: عدم خدشه و انحراف از مسیرهای اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور از عوامل پیروزی انقلاب بود.

وی یادآور شد: دهه فجر به عنوان یوم الله باید به صورت ویژه مد نظر قرار داده شود چراکه منشأ استقلال و تشکیل نظام جمهوری اسلامی است.

این مسئول اظهار داشت: در واقع باید با تشکیل ستادهای مردمی مراسهای بزرگداشت دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کیفیت هرچه بهتر برگزار شود.

ناجی اضافه کرد: با هماهنگی های لازم بین دستگاه ها زیرنظر ستاد مرکزی دهه فجر شهرستان بهارستان و تشکیل کمیته های تخصصی، وظایف به صورت منسجم مشخص شده و از انجام اقدامات موازی جلوگیری خواهد شد.