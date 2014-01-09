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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

در جلسه ستاد دهه فجر مطرح شد؛

تشکیل ستادهای مردمی برای برگزاری برنامه های دهه فجر در بهارستان

تشکیل ستادهای مردمی برای برگزاری برنامه های دهه فجر در بهارستان

بهارستان - خبرگزاری مهر: پیش از ظهر امروز در اولین جلسه ستاد دهه فجر بهارستان، تشکیل ستادهای مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه های ایام الله دهه فجر مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بهارستان پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر بهارستان اظهار داشت: ایام الله دهه فجر یادآور رخداد عظیمی است که باعث عزت و سربلندی کشور در سطح جهانی شده است.

سعید ناجی افزود: این ایام مناسب ترین فرصت برای بازنگری و آگاهی بخشی ابعاد کیفی و حرکتی، زوایا و عوامل پیروزی و دستاوردهای انقلاب برای عموم مردم بویژه جوانان است.

این مسئول عنوان کرد: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اتفاق عظیمی بود که توانست با تأثیرات ملی و بین المللی، تمام نظام و ساختار سیاسی جهان و حاکم نظام بین الملل را تحت الشعاع قرار دهد.

فرماندار شهرستان بهارستان با اشاره به جایگاه والای رهبر کبیر انقلاب و مرجعیت دینی، شهدای انقلاب، توجه به ارزشهای دینی ادامه داد: عدم خدشه و انحراف از مسیرهای اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور از عوامل پیروزی انقلاب بود.

وی یادآور شد: دهه فجر به عنوان یوم الله باید به صورت ویژه مد نظر قرار داده شود چراکه منشأ استقلال و تشکیل نظام جمهوری اسلامی است.

این مسئول اظهار داشت: در واقع باید با تشکیل ستادهای مردمی مراسهای بزرگداشت دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کیفیت هرچه بهتر برگزار شود.

ناجی اضافه کرد: با هماهنگی های لازم بین دستگاه ها زیرنظر ستاد مرکزی دهه فجر شهرستان بهارستان و تشکیل کمیته های تخصصی، وظایف به صورت منسجم مشخص شده و از انجام اقدامات موازی جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 2211087

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